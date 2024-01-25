https://ria.ru/20240125/gvardeyskie-1923507277.html

Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования

Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования - РИА Новости, 25.01.2024

Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T19:42

2024-01-25T19:42

2024-01-25T19:42

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россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские". Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 1430 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", — говорится в документе. Кроме того, Путин также подписал указы о присвоении 1429-му мотострелковому и 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские".

https://ria.ru/20240103/naimenovaniya-1919602816.html

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россия, владимир путин, безопасность