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Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:42 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/gvardeyskie-1923507277.html
Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования
Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования - РИА Новости, 25.01.2024
Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования
Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T19:42
2024-01-25T19:42
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские". Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 1430 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", — говорится в документе. Кроме того, Путин также подписал указы о присвоении 1429-му мотострелковому и 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские".
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования

Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования "гвардейские"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 1430-му и 1429-му мотострелковым полкам, 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские".
Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 1430 мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", — говорится в документе.
Кроме того, Путин также подписал указы о присвоении 1429-му мотострелковому и 2-му полку радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-ой отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и 1-ой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетных наименований "гвардейские".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Путин присвоил двум полкам и бригаде почетные наименования "гвардейские"
3 января, 17:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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