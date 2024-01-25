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Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 25.01.2024
Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии
Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Карачаевского округа в зону боевых действий, в числе поставок теплые вещи, продукты питания и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:17
2024-01-25T17:17
2024-01-25T18:34
надежные люди
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 25 янв – РИА Новости. Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Карачаевского округа в зону боевых действий, в числе поставок теплые вещи, продукты питания и медикаменты, сообщил мэр округа Марат Урусов. По его словам, груз отправлен по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. "От округа были направлены комплекты обмундирования, тёплая одежда, бензопилы, лопаты, кирки, медикаменты и продукты питания. Также были написаны письма с добрыми пожеланиями и тёплыми словами благодарности от учащихся школ и детских садов округа", – написал Урусов в Telegram-канале.Отмечается, что гуманитарный груз собран общими усилиями общеобразовательных организаций и всех неравнодушных жителей округа.
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Надежные люди, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)