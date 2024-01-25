https://ria.ru/20240125/gruz-1923472522.html

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 25.01.2024

Гуманитарный груз отправили бойцам СВО из Карачаево-Черкесии

Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Карачаевского округа в зону боевых действий, в числе поставок теплые вещи, продукты питания и... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:17

2024-01-25T17:17

2024-01-25T18:34

надежные люди

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 25 янв – РИА Новости. Гуманитарный груз отправили участникам спецоперации из Карачаевского округа в зону боевых действий, в числе поставок теплые вещи, продукты питания и медикаменты, сообщил мэр округа Марат Урусов. По его словам, груз отправлен по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. "От округа были направлены комплекты обмундирования, тёплая одежда, бензопилы, лопаты, кирки, медикаменты и продукты питания. Также были написаны письма с добрыми пожеланиями и тёплыми словами благодарности от учащихся школ и детских садов округа", – написал Урусов в Telegram-канале.Отмечается, что гуманитарный груз собран общими усилиями общеобразовательных организаций и всех неравнодушных жителей округа.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)