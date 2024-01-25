https://ria.ru/20240125/grazhdanstvo-1923400924.html

Посольство России рассказало о вопросе двойного гражданства с Финляндией

Посольство России рассказало о вопросе двойного гражданства с Финляндией - РИА Новости, 25.01.2024

Посольство России рассказало о вопросе двойного гражданства с Финляндией

Россия рассчитывает на принцип взаимности в вопросе двойного гражданства в отношении с Финляндией на фоне развернувшейся дискуссии о запрете россиянам иметь... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:07

2024-01-25T13:07

2024-01-25T13:07

в мире

россия

финляндия

саули ниинисте

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Россия рассчитывает на принцип взаимности в вопросе двойного гражданства в отношении с Финляндией на фоне развернувшейся дискуссии о запрете россиянам иметь двойное гражданство наряду с финским, сообщили в посольстве России в Финляндии в Telegram. "В последнее время в финском обществе и прессе активно обсуждается тема так называемых "двойных граждан" – лиц, имеющих одновременно гражданство России и Финляндии. Поддерживаем высказываемое в этой связи мнение о целесообразности соблюдения в данном вопросе принципа взаимности… Исходим из того, что, если финские власти будут соблюдать принцип взаимности в вопросах двойного гражданства, то проживающим в Финляндии гражданам России, имеющим также и финское гражданство, ничего не угрожает", – сказано в пресс-релизе посольства. В сообщении уточняется, что российское законодательство не запрещает гражданину России иметь также гражданство любой другой страны или даже нескольких, а также не требуется выход из имеющегося гражданства для тех иностранцев, в том числе финнов, которые приобретают российское. Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против двойного гражданства для граждан тех стран, где не признается двойное гражданство для финнов, то есть в том числе России.

https://ria.ru/20240124/finlyandiya-1923271123.html

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в мире, россия, финляндия, саули ниинисте