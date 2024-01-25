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Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой - РИА Новости, 25.01.2024
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой известного нейроученого, главу Института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:48
2024-01-25T20:48
2024-01-25T20:50
общество
россия
владимир путин
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
наука
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой известного нейроученого, главу Института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну Черниговскую, соответствующее распоряжение президента размещено сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну - профессора института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", — говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, наука
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Наука
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Путин наградил нейроученого Татьяну Черниговскую почетной грамотой