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Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой - РИА Новости, 25.01.2024
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20:48 25.01.2024 (обновлено: 20:50 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gramota-1923516745.html
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой - РИА Новости, 25.01.2024
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой известного нейроученого, главу Института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:48
2024-01-25T20:50
общество
россия
владимир путин
татьяна черниговская
санкт-петербургский государственный университет
наука
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой известного нейроученого, главу Института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну Черниговскую, соответствующее распоряжение президента размещено сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну - профессора института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", — говорится в документе.
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общество, россия, владимир путин, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, наука
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Черниговская , Санкт-Петербургский государственный университет, Наука
Путин наградил профессора Черниговскую почетной грамотой

Путин наградил нейроученого Татьяну Черниговскую почетной грамотой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкТатьяна Черниговская
Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Татьяна Черниговская
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой известного нейроученого, главу Института когнитивных исследований СПбГУ, профессора Татьяну Черниговскую, соответствующее распоряжение президента размещено сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Черниговскую Татьяну Владимировну - профессора института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", — говорится в документе.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна ЧерниговскаяСанкт-Петербургский государственный университетНаука
 
 
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