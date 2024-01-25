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Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась - РИА Новости, 25.01.2024
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16:21 25.01.2024 (обновлено: 16:25 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/golikova-1923454734.html
Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась
Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась - РИА Новости, 25.01.2024
Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась
Снижение заболеваемости обслуживаемого федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) населения за прошлый год составило 18%, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:21
2024-01-25T16:25
здоровье - общество
россия
энергодар
запорожская область
татьяна голикова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Снижение заболеваемости обслуживаемого федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) населения за прошлый год составило 18%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "С 2022 года на территориях обслуживания агентства действуют 14 центров промышленной медицины. Я хочу сказать, что есть очень позитивные результаты. Снижение заболеваемости обслуживаемого населения за 2023 год составило 18%, а снижение первичного выхода на инвалидность на 23%", - сказала Голикова во время экспертной сессии "ПРОММЕДИЦИНА 2.0: Инновации и ключевые тенденции в охране здоровья сотрудников промышленных предприятий стратегических отраслей". Она отметила, что такие результаты показывают верность выбранного направления. Кроме того, правительством была поддержана стратегия развития промышленной медицины в системе ФМБА. Планируется запустить еще 61 центр промышленной медицины до 2027 года. Голикова напомнила, что по поручению правительства в 2023 реализовывался пилотный проект по профилактике профзаболеваний в отдельных отраслях экономики, в нем участвовали более 130 предприятий. "Улучшение здоровья наблюдается у 70% работников, которые были направлены на профилактику в центры реабилитации Социального фонда", - поделилась вице-премьер предварительными результатами пилотного проекта. Во время встречи Голикова и Скворцова рассмотрели эталонную модель Центра промышленной медицины, в работе которого задействованы новейшие телемедицинские и цифровые технологии, искусственный интеллект и персональные медицинские помощники. Кроме того, состоялось открытие девяти центров промышленной медицины, в том числе в Энергодаре Запорожской области, а также головного референс-центра промышленной медицины ФМБА России в наукограде Дубна Московской области.
https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html
россия
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здоровье - общество, россия, энергодар, запорожская область, татьяна голикова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Энергодар, Запорожская область, Татьяна Голикова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась

Голикова: заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась на 18%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории ФМБА в Химках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Снижение заболеваемости обслуживаемого федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) населения за прошлый год составило 18%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
«
"С 2022 года на территориях обслуживания агентства действуют 14 центров промышленной медицины. Я хочу сказать, что есть очень позитивные результаты. Снижение заболеваемости обслуживаемого населения за 2023 год составило 18%, а снижение первичного выхода на инвалидность на 23%", - сказала Голикова во время экспертной сессии "ПРОММЕДИЦИНА 2.0: Инновации и ключевые тенденции в охране здоровья сотрудников промышленных предприятий стратегических отраслей".
Она отметила, что такие результаты показывают верность выбранного направления. Кроме того, правительством была поддержана стратегия развития промышленной медицины в системе ФМБА. Планируется запустить еще 61 центр промышленной медицины до 2027 года.
Голикова напомнила, что по поручению правительства в 2023 реализовывался пилотный проект по профилактике профзаболеваний в отдельных отраслях экономики, в нем участвовали более 130 предприятий.
"Улучшение здоровья наблюдается у 70% работников, которые были направлены на профилактику в центры реабилитации Социального фонда", - поделилась вице-премьер предварительными результатами пилотного проекта.
Во время встречи Голикова и Скворцова рассмотрели эталонную модель Центра промышленной медицины, в работе которого задействованы новейшие телемедицинские и цифровые технологии, искусственный интеллект и персональные медицинские помощники.
Кроме того, состоялось открытие девяти центров промышленной медицины, в том числе в Энергодаре Запорожской области, а также головного референс-центра промышленной медицины ФМБА России в наукограде Дубна Московской области.
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Здоровье - ОбществоРоссияЭнергодарЗапорожская областьТатьяна ГоликоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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