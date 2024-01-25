https://ria.ru/20240125/golikova-1923454734.html

Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась

Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась - РИА Новости, 25.01.2024

Заболеваемость людей, обслуживаемых центрами ФМБА, снизилась

Снижение заболеваемости обслуживаемого федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) населения за прошлый год составило 18%, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:21

2024-01-25T16:21

2024-01-25T16:25

здоровье - общество

россия

энергодар

запорожская область

татьяна голикова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Снижение заболеваемости обслуживаемого федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) населения за прошлый год составило 18%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова "С 2022 года на территориях обслуживания агентства действуют 14 центров промышленной медицины. Я хочу сказать, что есть очень позитивные результаты. Снижение заболеваемости обслуживаемого населения за 2023 год составило 18%, а снижение первичного выхода на инвалидность на 23%", - сказала Голикова во время экспертной сессии "ПРОММЕДИЦИНА 2.0: Инновации и ключевые тенденции в охране здоровья сотрудников промышленных предприятий стратегических отраслей". Она отметила, что такие результаты показывают верность выбранного направления. Кроме того, правительством была поддержана стратегия развития промышленной медицины в системе ФМБА. Планируется запустить еще 61 центр промышленной медицины до 2027 года. Голикова напомнила, что по поручению правительства в 2023 реализовывался пилотный проект по профилактике профзаболеваний в отдельных отраслях экономики, в нем участвовали более 130 предприятий. "Улучшение здоровья наблюдается у 70% работников, которые были направлены на профилактику в центры реабилитации Социального фонда", - поделилась вице-премьер предварительными результатами пилотного проекта. Во время встречи Голикова и Скворцова рассмотрели эталонную модель Центра промышленной медицины, в работе которого задействованы новейшие телемедицинские и цифровые технологии, искусственный интеллект и персональные медицинские помощники. Кроме того, состоялось открытие девяти центров промышленной медицины, в том числе в Энергодаре Запорожской области, а также головного референс-центра промышленной медицины ФМБА России в наукограде Дубна Московской области.

https://ria.ru/20240125/kor-1923362862.html

россия

энергодар

запорожская область

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здоровье - общество, россия, энергодар, запорожская область, татьяна голикова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)