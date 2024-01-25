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СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России - РИА Новости, 25.01.2024
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14:45 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/germaniya-1923429060.html
СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России
СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России
Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:45
2024-01-25T14:45
россия
германия
в мире
нато
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны. По данным портала, Германия "в качестве реакции" на события на Украине "впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны". "Основной упор делается на сдерживание", - пишет портал. В новом оперативном плане Германии (OPLAN), утверждает портал, будут учитываться новые достижения в области ведения войны, также в нем будет уделено особое внимание диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам. "Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай Бог, высадки русских десантников с воздуха... Но наша важнейшая инфраструктура - порты, мосты, энергетические компании – конечно же, находятся под угрозой диверсии", - цитирует портал главу территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманна. Согласно MDR, в документе будет закреплена ведущая роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО, что в таком случае потребует участия в операции большинства состава немецкой армии. Насчитывающий сотни страниц предварительный документ, детали которого проходят под грифом "секретно", в следующую среду будет обсуждаться на симпозиуме в Берлине с участием представителей полиции, экспертов по гражданской обороне, ученых, представителей энергетического и логистического сектора и союзников по НАТО, пишет портал. План должен быть доработан к концу марта, говорится в сообщении. Ранее таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) ранее опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Министерство обороны Германии, комментируя сообщения СМИ заявило, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России. Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html
https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html
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россия, германия, в мире, нато
Россия, Германия, В мире, НАТО
СМИ: Германия разрабатывает план по сдерживанию России

MDR: Германия разрабатывает оборонный план с упором на сдерживание России

© AP Photo / Thomas KienzleСотрудники бундесвера
Сотрудники бундесвера - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Thomas Kienzle
Сотрудники бундесвера. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия разрабатывает и до конца марта согласует первый со времен окончания холодной войны оборонный план, чьим основным посылом является "сдерживание" РФ и противодействие диверсиям на инфраструктурных объектах, сообщает новостной портал телерадиокомпании MDR со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным портала, Германия "в качестве реакции" на события на Украине "впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны". "Основной упор делается на сдерживание", - пишет портал.
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В новом оперативном плане Германии (OPLAN), утверждает портал, будут учитываться новые достижения в области ведения войны, также в нем будет уделено особое внимание диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам.
"Это не означает, что я ожидаю бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или, не дай Бог, высадки русских десантников с воздуха... Но наша важнейшая инфраструктура - порты, мосты, энергетические компании – конечно же, находятся под угрозой диверсии", - цитирует портал главу территориального командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодеманна.
Согласно MDR, в документе будет закреплена ведущая роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО, что в таком случае потребует участия в операции большинства состава немецкой армии.
Насчитывающий сотни страниц предварительный документ, детали которого проходят под грифом "секретно", в следующую среду будет обсуждаться на симпозиуме в Берлине с участием представителей полиции, экспертов по гражданской обороне, ученых, представителей энергетического и логистического сектора и союзников по НАТО, пишет портал. План должен быть доработан к концу марта, говорится в сообщении.
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Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения ряда европейских политиков и военачальников, которые делали заявления о якобы вероятности нападения России.
Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной.
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Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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