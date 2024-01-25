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В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы - РИА Новости, 25.01.2024
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12:44 25.01.2024 (обновлено: 13:05 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gaza-1923396371.html
В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы - РИА Новости, 25.01.2024
В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
По меньшей мере 12 человек были убиты и 75 ранены, 15 из которых находятся в критическом состоянии, после того, как два снаряда попали в учебный центр ООН в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:44
2024-01-25T13:05
в мире
израиль
восточный иерусалим
хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек были убиты и 75 ранены, 15 из которых находятся в критическом состоянии, после того, как два снаряда попали в учебный центр ООН в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, говорится в распространенном пресс-службой ООН заявлении директора агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томаса Уайта. Ранее Уайт сообщал, что как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в одно из зданий центра агентства в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. "В связи с активизацией боевых действий в последние дни в районе нашего учебного центра, где находятся тысячи людей, в настоящее время подтверждена гибель 12 человек и более 75 ранений, 15 из которых находятся в критическом состоянии. Вчера в центр попали два снаряда, и он загорелся", - сказано в документе. Уайт добавил, что ряду миссий для оценки ситуации было отказано, но не уточнил кем. "Вчера вечером ООН, наконец, удалось добраться до пострадавших районов, чтобы оказать помощь пациентам с травмами, доставить медикаменты и эвакуировать раненых пациентов в Рафах", - приводятся в заявлении слова директора БАПОР. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240125/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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израиль
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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы

ООН: число погибших при обстреле здания БАПОР в Хан-Юнисе выросло до 12 человек

© AFP 2024 / -Похороны палестинцев, погибших во время израильского авиаудара по городам Хан-Юнес и Рафах
Похороны палестинцев, погибших во время израильского авиаудара по городам Хан-Юнес и Рафах - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AFP 2024 / -
Похороны палестинцев, погибших во время израильского авиаудара по городам Хан-Юнес и Рафах
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 янв – РИА Новости. По меньшей мере 12 человек были убиты и 75 ранены, 15 из которых находятся в критическом состоянии, после того, как два снаряда попали в учебный центр ООН в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, говорится в распространенном пресс-службой ООН заявлении директора агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томаса Уайта.
Ранее Уайт сообщал, что как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в одно из зданий центра агентства в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
19:55
"В связи с активизацией боевых действий в последние дни в районе нашего учебного центра, где находятся тысячи людей, в настоящее время подтверждена гибель 12 человек и более 75 ранений, 15 из которых находятся в критическом состоянии. Вчера в центр попали два снаряда, и он загорелся", - сказано в документе.
Уайт добавил, что ряду миссий для оценки ситуации было отказано, но не уточнил кем.
"Вчера вечером ООН, наконец, удалось добраться до пострадавших районов, чтобы оказать помощь пациентам с травмами, доставить медикаменты и эвакуировать раненых пациентов в Рафах", - приводятся в заявлении слова директора БАПОР.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Израильская артиллерия ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
США не смогут защитить Израиль
16 января, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября 2023, 12:28
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильВосточный ИерусалимХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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