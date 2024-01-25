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США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе - РИА Новости, 25.01.2024
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02:49 25.01.2024 (обновлено: 10:25 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/gaza-1923327956.html
США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе
США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе - РИА Новости, 25.01.2024
США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе
США обеспокоены сообщениями об ударе по объекту агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе (БАПОР), заявили в совете... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:49
2024-01-25T10:25
в мире
израиль
сша
хамас
оон
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями об ударе по объекту агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе (БАПОР), заявили в совете нацбезопасности Белого дома. "Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ударе по объекту БАПОР - и информации о пожаре в здании - в районе на юге Газы, где, предположительно, могли укрываться более 30 тысяч перемещенных палестинцев", - говорится в распространенном сообщении представителя совета нацбезопасности. Там отметили, что у США пока нет полной информации о случившемся, ведется работа по ее сбору. "Этот конфликт уже привел к гибели и ранениям десятков тысяч гражданских палестинцев, и мы оплакиваем каждую потерянную жизнь", - говорится в сообщении. США при этом продолжают непоколебимо поддерживать право Израиля на самооборону против ХАМАС, согласующееся с международными законами, говорится в сообщении. Как сообщали местные СМИ, число погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, увеличилось до 14. Ранее директор агентства Томас Уайт сообщал, что как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в одно из зданий центра агентства в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240125/izrail-1923321046.html
https://ria.ru/20240124/gaza-1923318807.html
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в мире, израиль, сша, хамас, оон, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе

Белый дом: США обеспокоили сообщения об ударе по объекту БАПОР в Газе

© AP Photo / Ramez HabboubМесто пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара. 24 января 2024
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Место пожара в здании агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе БАПОР после удара. 24 января 2024
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США обеспокоены сообщениями об ударе по объекту агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ в Газе (БАПОР), заявили в совете нацбезопасности Белого дома.
«
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ударе по объекту БАПОР - и информации о пожаре в здании - в районе на юге Газы, где, предположительно, могли укрываться более 30 тысяч перемещенных палестинцев", - говорится в распространенном сообщении представителя совета нацбезопасности.
Там отметили, что у США пока нет полной информации о случившемся, ведется работа по ее сбору. "Этот конфликт уже привел к гибели и ранениям десятков тысяч гражданских палестинцев, и мы оплакиваем каждую потерянную жизнь", - говорится в сообщении.
США при этом продолжают непоколебимо поддерживать право Израиля на самооборону против ХАМАС, согласующееся с международными законами, говорится в сообщении.
Как сообщали местные СМИ, число погибших при обстреле здания агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, увеличилось до 14. Ранее директор агентства Томас Уайт сообщал, что как минимум девять человек погибли, еще 75 пострадали при попадании снарядов в одно из зданий центра агентства в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Глава минэкономики Израиля назвал Иран законной целью для военных ударов
00:20
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 24,6 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.
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ХАМАС получило несколько сценариев по прекращению огня в Газе
Вчера, 23:38
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильСШАХАМАСООНБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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