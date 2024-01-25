https://ria.ru/20240125/evropa-1923341195.html
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика - РИА Новости, 25.01.2024
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика
Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер заявил в интервью изданию Politico, что Европа РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:15
2024-01-25T08:15
2024-01-25T08:15
в мире
европа
франция
европарламент
манфред вебер
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер заявил в интервью изданию Politico, что Европа должна быть в состоянии обеспечить ядерное сдерживание. "Европа должна создать систему сдерживания... Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим", - заявил он. По мнению Вебера, "европейское измерение ядерной обороны" является долгосрочной целью. А пока, считает он, следует принять предложение Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в европейскую структуру. Политик также указал на то, что Британия испытывает проблемы с обеспечением безопасности: у нее заканчиваются деньги, и ей сложно поддерживать свой потенциал. Поэтому он призывает начать с Лондоном диалог.
https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, франция, европарламент, манфред вебер
В мире, Европа, Франция, Европарламент, Манфред Вебер
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика
Глава ведущей партии ЕП Вебер: Европа должна создать систему сдерживания