Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/evropa-1923341195.html
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика - РИА Новости, 25.01.2024
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика
Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер заявил в интервью изданию Politico, что Европа РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:15
2024-01-25T08:15
в мире
европа
франция
европарламент
манфред вебер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_0:132:2828:1723_1920x0_80_0_0_0725ec0ca358135b06e78299adc71ddb.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер заявил в интервью изданию Politico, что Европа должна быть в состоянии обеспечить ядерное сдерживание. "Европа должна создать систему сдерживания... Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим", - заявил он. По мнению Вебера, "европейское измерение ядерной обороны" является долгосрочной целью. А пока, считает он, следует принять предложение Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в европейскую структуру. Политик также указал на то, что Британия испытывает проблемы с обеспечением безопасности: у нее заканчиваются деньги, и ей сложно поддерживать свой потенциал. Поэтому он призывает начать с Лондоном диалог.
https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html
https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922400028.html
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106799/66/1067996677_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_7747dddf94aa177acee36a675db7f1ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, европарламент, манфред вебер
В мире, Европа, Франция, Европарламент, Манфред Вебер
В Европарламенте заявили о необходимости создания в Европе ядерного зонтика

Глава ведущей партии ЕП Вебер: Европа должна создать систему сдерживания

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Европарламента в Страсбурге
Здание Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) - ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер заявил в интервью изданию Politico, что Европа должна быть в состоянии обеспечить ядерное сдерживание.
"Европа должна создать систему сдерживания... Мы все знаем, что, когда наступает критический момент, ядерный вариант является по-настоящему решающим", - заявил он.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В США предложили создать новую ядерную державу у границ России
9 декабря 2023, 06:01
По мнению Вебера, "европейское измерение ядерной обороны" является долгосрочной целью. А пока, считает он, следует принять предложение Франции и подумать о том, как французское ядерное вооружение может быть встроено в европейскую структуру.
Политик также указал на то, что Британия испытывает проблемы с обеспечением безопасности: у нее заканчиваются деньги, и ей сложно поддерживать свой потенциал. Поэтому он призывает начать с Лондоном диалог.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии
19 января, 17:35
 
В миреЕвропаФранцияЕвропарламентМанфред Вебер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала