https://ria.ru/20240125/erdogan-1923340839.html

Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник

Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024

Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в четверг с Советом безопасности ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:10

2024-01-25T08:10

2024-01-25T08:10

в мире

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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в четверг с Советом безопасности ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Сегодня президент Эрдоган будет председательствовать на первом в этом году заседании Совета национальной безопасности", - сообщил собеседник агентства. "В повестку заседания вошли атаки Израиля в Газе, их последствия для региона и риск распространения конфликта. Будут рассмотрены итоги заседания Совета Безопасности ООН по Палестине, в котором также принял участие министр иностранных дел Хакан Фидан. Последние события в Красном море и российско-украинская война, как ожидается, также будут включены в повестку дня", - уточнил источник.

https://ria.ru/20240125/ssha-1923335728.html

украина

турция

израиль

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в мире, украина, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, оон