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Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024
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08:10 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/erdogan-1923340839.html
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2024
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в четверг с Советом безопасности ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:10
2024-01-25T08:10
в мире
украина
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израиль
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хакан фидан
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в четверг с Советом безопасности ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. "Сегодня президент Эрдоган будет председательствовать на первом в этом году заседании Совета национальной безопасности", - сообщил собеседник агентства. "В повестку заседания вошли атаки Израиля в Газе, их последствия для региона и риск распространения конфликта. Будут рассмотрены итоги заседания Совета Безопасности ООН по Палестине, в котором также принял участие министр иностранных дел Хакан Фидан. Последние события в Красном море и российско-украинская война, как ожидается, также будут включены в повестку дня", - уточнил источник.
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в мире, украина, турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, хакан фидан, оон
В мире, Украина, Турция, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Хакан Фидан, ООН
Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине, сообщил источник

Президент Турции Эрдоган обсудит с Совбезом ситуацию на Украине и в Газе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит в четверг с Советом безопасности ситуацию на Украине, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
«
"Сегодня президент Эрдоган будет председательствовать на первом в этом году заседании Совета национальной безопасности", - сообщил собеседник агентства.
"В повестку заседания вошли атаки Израиля в Газе, их последствия для региона и риск распространения конфликта. Будут рассмотрены итоги заседания Совета Безопасности ООН по Палестине, в котором также принял участие министр иностранных дел Хакан Фидан. Последние события в Красном море и российско-украинская война, как ожидается, также будут включены в повестку дня", - уточнил источник.
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В миреУкраинаТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганХакан ФиданООН
 
 
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