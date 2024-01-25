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В ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 25.01.2024
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21:12 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/eksperty-1923520439.html
В ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля
В ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля - РИА Новости, 25.01.2024
В ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ставят под сомнение нейтральность экспертов из США из-за поддержки американскими властями Израиля, сообщает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:12
2024-01-25T21:12
в мире
израиль
воз
хамас
оон
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ставят под сомнение нейтральность экспертов из США из-за поддержки американскими властями Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федерального агентства американского минздрава. "По словам чиновника CDC, агентство... обратилось к организации по вопросам международного здравоохранения с предложением поддержки в октябре, спустя примерно две недели после нападения ХАМАС на Израиль и последующего объявления Израилем войны и бомбардировок Газы. Но чиновники ВОЗ выразили озабоченность тем, что международное сообщество будет рассматривать это агентство ООН как принимающее чью-либо сторону, если правительственные эксперты США будут назначены в региональный офис ВОЗ в Каире из-за военной помощи США Израилю", - сообщает газета. Как отмечает издание, CDC планирует начать отправлять экспертов по инфекционным заболеваниям в каирский офис ВОЗ на следующей неделе после примерно трех месяцев обсуждений с организацией, которая стремится сохранять нейтральный подход в условиях глобальных конфликтов. Согласно внутренним переговорам, задержка вызвала ужас в CDC на фоне вспышки заболеваний среди перемещенного населения, пишет издание. Врач общественного здравоохранения и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям на Ближнем Востоке и в Северной Африке Рик Бреннан заявил газета, что вопрос заключался в том, возникнет ли "ощущение недостаточного нейтралитета со стороны ВОЗ", если она получит помощь от CDC. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, израиль, воз, хамас, оон, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ВОЗ, ХАМАС, ООН, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля

WP: в ВОЗ усомнились в нейтральности экспертов из США из-за поддержки Израиля

© AP Photo / Manuel Balce CenetaАкция в поддержку Израиля в Вашингтоне
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Акция в поддержку Израиля в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ставят под сомнение нейтральность экспертов из США из-за поддержки американскими властями Израиля, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) – федерального агентства американского минздрава.
"По словам чиновника CDC, агентство... обратилось к организации по вопросам международного здравоохранения с предложением поддержки в октябре, спустя примерно две недели после нападения ХАМАС на Израиль и последующего объявления Израилем войны и бомбардировок Газы. Но чиновники ВОЗ выразили озабоченность тем, что международное сообщество будет рассматривать это агентство ООН как принимающее чью-либо сторону, если правительственные эксперты США будут назначены в региональный офис ВОЗ в Каире из-за военной помощи США Израилю", - сообщает газета.
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Как отмечает издание, CDC планирует начать отправлять экспертов по инфекционным заболеваниям в каирский офис ВОЗ на следующей неделе после примерно трех месяцев обсуждений с организацией, которая стремится сохранять нейтральный подход в условиях глобальных конфликтов. Согласно внутренним переговорам, задержка вызвала ужас в CDC на фоне вспышки заболеваний среди перемещенного населения, пишет издание.
Врач общественного здравоохранения и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям на Ближнем Востоке и в Северной Африке Рик Бреннан заявил газета, что вопрос заключался в том, возникнет ли "ощущение недостаточного нейтралитета со стороны ВОЗ", если она получит помощь от CDC.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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11 октября 2023, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 25,4 тысячи, более 63 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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