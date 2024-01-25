https://ria.ru/20240125/ekonomika-1923532130.html

В Госдепе признали талант российских экономических руководителей

В Госдепе признали талант российских экономических руководителей - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдепе признали талант российских экономических руководителей

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство "очень талантливо" и помогает стране... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:53

2024-01-25T22:53

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ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство "очень талантливо" и помогает стране справляться с западными рестрикциями. "Российское экономическое руководство очень талантливо", — сказал О'Брайен в ходе выступления в американском аналитическом центре "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне. Деятельность созданного в 1972 году "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" направлена на сотрудничество между США и Европой. Кроме того, во время своей речи О'Брайен добавил, что российской экономике до сих пор удается справляться с санкциями стран Запада. Талант российских экономистов при этом признают как многие эксперты, так и мировые СМИ. К примеру, издание Politico в ноябре назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

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россия, сша, европа, эльвира набиуллина, в мире