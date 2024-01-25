В Госдепе признали талант российских экономических руководителей
В Госдепе российское экономическое руководство назвали очень талантливым
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство "очень талантливо" и помогает стране справляться с западными рестрикциями.
"Российское экономическое руководство очень талантливо", — сказал О'Брайен в ходе выступления в американском аналитическом центре "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" в Вашингтоне. Деятельность созданного в 1972 году "Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов" направлена на сотрудничество между США и Европой.
Кроме того, во время своей речи О'Брайен добавил, что российской экономике до сих пор удается справляться с санкциями стран Запада.
Талант российских экономистов при этом признают как многие эксперты, так и мировые СМИ. К примеру, издание Politico в ноябре назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным "разрушителем" года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.