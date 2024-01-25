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В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
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07:43 25.01.2024 (обновлено: 15:45 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/ekipazh-1923339339.html
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:43
2024-01-25T15:45
оренбургская область
россия
белгородская область
максим егоров
денис паслер
вячеслав володин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.В списке погибших значатся:ВСУ в среду днем сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Кроме них, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду.В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html
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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
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оренбургская область, россия, белгородская область, максим егоров, денис паслер, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Оренбургская область, Россия, Белгородская область, Максим Егоров, Денис Паслер, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76

© фото очевидцаДым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© фото очевидца
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.
В списке погибших значатся:
  • командир корабля Беззубкин;
  • помощник командира корабля Чмирев;
  • штурман Высокин;
  • бортинженер Пилуев;
  • борттехник Житенев;
  • бортрадист Саблинский.
ВСУ в среду днем сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Кроме них, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4
© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося ИЛ-76

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
1 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
2 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
3 из 4

Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76

© Фото : Маргарита Симоньян / Telegram
4 из 4
В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду.
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Оренбургская областьРоссияБелгородская областьМаксим ЕгоровДенис ПаслерВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныГосдума РФИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествия
 
 
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