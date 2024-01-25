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В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T07:43
2024-01-25T07:43
2024-01-25T15:45
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.В списке погибших значатся:ВСУ в среду днем сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Кроме них, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду.В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.
https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html
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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76
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оренбургская область, россия, белгородская область, максим егоров, денис паслер, вячеслав володин, вооруженные силы украины, госдума рф, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия
Оренбургская область, Россия, Белгородская область, Максим Егоров, Денис Паслер, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия
В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76
Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76