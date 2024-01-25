https://ria.ru/20240125/ekipazh-1923339339.html

В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76

В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76 - РИА Новости, 25.01.2024

В Оренбургской области назвали всех погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T07:43

2024-01-25T07:43

2024-01-25T15:45

оренбургская область

россия

белгородская область

максим егоров

денис паслер

вячеслав володин

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области опубликовал в Telegram-канале фамилии всех членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.В списке погибших значатся:ВСУ в среду днем сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Кроме них, на борту находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто не выжил.В Минобороны подчеркнули, что Киев знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в среду.В связи с авиакатастрофой Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН, но председательствующая Франция выразила согласие организовать встречу только через двое суток.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу, поскольку именно Вашингтон и Берлин поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.

https://ria.ru/20240124/plennye-1923287980.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

оренбургская область

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белгородская область

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Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 Цветы у стелы в Оренбурге в память о погибшем экипаже сбитого Ил-76 2024-01-25T07:43 true PT0M17S

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