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Ефимов: ЦИАМ имени Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

Ефимов: ЦИАМ имени Баранова подтвердил статус промышленного комплекса - РИА Новости, 25.01.2024

Ефимов: ЦИАМ имени Баранова подтвердил статус промышленного комплекса

Статус промышленного комплекса был подтвержден Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), благодаря этому статусу научный... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:05

2024-01-25T10:05

2024-01-25T10:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Статус промышленного комплекса был подтвержден Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), благодаря этому статусу научный центр имеет право на значительные налоговые льготы от властей Москвы – снижение ставки налога на прибыль и землю, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Подтверждение статуса промышленного комплекса должно осуществляться каждый год. Сам статус присваивается на десять лет."ЦИАМ имени П.И. Баранова получил статус промышленного комплекса в 2021 году. Он позволил учреждению снизить ставку налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, до 13,5% вместо стандартных 17. Благодаря статусу предприятие ежегодно может экономить до 6 миллионов рублей и направлять вырученные средства на модернизацию, расширение производства и увеличение объемов работ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.По его словам, компании для подтверждения и продления статуса должны достичь требуемых показателей по объему инвестиций, выручке, фонду оплаты труда, а также зарплате.Отмечается, что ЦИАМ входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского". Все отечественные авиационные двигатели создавались при непосредственном участии данного института и проходили доводку на его стендах.В свою очередь, министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря мерам поддержки, которые оказываются городскими властями, предприятия могут развиваться, разрабатывать и производить инновационную продукцию. Также это им позволяет работать над научными открытиями, расширять производственные площади и штат сотрудников.Овчинский добавил, что в апреле прошлого года в этом институте был введен новый участок опытно-экспериментального производства, который оснащен 50 современными станками. Это позволило увеличить ассортимент изделий и обеспечить изготовление сложнейших опытных образцов деталей авиадвигателей.На сегодняшний день мощности производства Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова позволяют закрывать все потребности подразделений института, которые участвуют в испытаниях, а также сторонних предприятий, заказывающих услуги по проектированию и изготовлению деталей и узлов разной сложности.По словам гендиректора предприятия Андрея Козлова, благодаря льготам появляются дополнительные возможности для совершенствования материально-технической базы ЦИАМ, улучшения условий труда, роста мотивации сотрудников, привлечения на предприятие молодых кадров.В Москве статус промкомплекса присваивается производствам, выручка которых от научно-исследовательских работ в области естественных или технических наук более 80% от общего объема прибыли.В городе 70 предприятий с 2016 года получили этот статус. Там заняты работой свыше 80 тысяч сотрудников. Для таких предприятий действует специальный налоговый режим. К примеру, ставка налога на прибыль для них снижена до 13,5% вместо 17. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, а налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.Ранее Ефимов сообщал, что власти Москвы на льготных условиях предоставили в аренду два земельных участка технопарку "Семеновский".

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)