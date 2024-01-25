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Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2024
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09:05 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/efimov-1923291951.html
Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ
Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2024
Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ
На территории 8 округов Москвы назначенные властями столицы операторы занимаются редевелопментом земельных участков, общая площадь которых превышает 309... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:05
2024-01-25T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. На территории 8 округов Москвы назначенные властями столицы операторы занимаются редевелопментом земельных участков, общая площадь которых превышает 309 гектаров, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы. Вложения в редевелопмент участков оценивается более чем в 2 триллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после реализации данных проектов в городе планируется создать более 70 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что территории под реорганизацию располагаются в 8 московских округах: ВАО, ЗАО, Зеленоградском, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул важность привлечения данных операторов при решении городских задач. Среди них – создание новых рабочих мест и возведение социнфраструктуры и жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. Планируется, что после реализации проектов появятся новые детсады, куда смогут ходить свыше 3,4 тыс. ребят. Кроме того, возведут школы для более 6 тыс. учеников, а также поликлиники, ФОКи и пр.В Москве по программе комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что по городской программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промышленной зоны "Хапиловка", данная земля использовалась неэффективно. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 млн рублей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. На территории 8 округов Москвы назначенные властями столицы операторы занимаются редевелопментом земельных участков, общая площадь которых превышает 309 гектаров, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы. Вложения в редевелопмент участков оценивается более чем в 2 триллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что после реализации данных проектов в городе планируется создать более 70 тысяч новых рабочих мест.
Отмечается, что территории под реорганизацию располагаются в 8 московских округах: ВАО, ЗАО, Зеленоградском, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул важность привлечения данных операторов при решении городских задач. Среди них – создание новых рабочих мест и возведение социнфраструктуры и жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. Планируется, что после реализации проектов появятся новые детсады, куда смогут ходить свыше 3,4 тыс. ребят. Кроме того, возведут школы для более 6 тыс. учеников, а также поликлиники, ФОКи и пр.
В Москве по программе комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.
Ранее Ефимов сообщал, что по городской программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промышленной зоны "Хапиловка", данная земля использовалась неэффективно. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 млн рублей.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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