https://ria.ru/20240125/efimov-1923291951.html

Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ

Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ - РИА Новости, 25.01.2024

Ефимов: городские операторы реорганизуют более 309 гектаров в рамках КРТ

На территории 8 округов Москвы назначенные властями столицы операторы занимаются редевелопментом земельных участков, общая площадь которых превышает 309... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:05

2024-01-25T09:05

2024-01-25T09:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605262_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_066ed20c1e24ddd2ba69b5ae312519fe.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. На территории 8 округов Москвы назначенные властями столицы операторы занимаются редевелопментом земельных участков, общая площадь которых превышает 309 гектаров, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По проектам комплексного развития территорий назначенные городом операторы построят более 6,1 миллиона квадратных метров недвижимости. На месте заброшенных участков и территорий с недостроями и устаревшими объектами появятся современные городские кварталы. Вложения в редевелопмент участков оценивается более чем в 2 триллиона рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что после реализации данных проектов в городе планируется создать более 70 тысяч новых рабочих мест.Отмечается, что территории под реорганизацию располагаются в 8 московских округах: ВАО, ЗАО, Зеленоградском, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО и ЮЗАО.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул важность привлечения данных операторов при решении городских задач. Среди них – создание новых рабочих мест и возведение социнфраструктуры и жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. Планируется, что после реализации проектов появятся новые детсады, куда смогут ходить свыше 3,4 тыс. ребят. Кроме того, возведут школы для более 6 тыс. учеников, а также поликлиники, ФОКи и пр.В Москве по программе комплексного развития территорий возводят многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также необходимая инфраструктура. На сегодняшний день на территории столицы в разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что по городской программе комплексного развития территорий будет реорганизован участок бывшей промышленной зоны "Хапиловка", данная земля использовалась неэффективно. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 млн рублей.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы)