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Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 25.01.2024 (обновлено: 12:58 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/donetsk-1923391886.html
Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона
Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 25.01.2024
Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона
Две жительницы Донецка получили ранения при атаке ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:24
2024-01-25T12:58
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Две жительницы Донецка получили ранения при атаке ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Дагестанской, 48, ранены женщины 1968, 1960 годов рождения", — говорится в публикации.В период с 10:10 по 11:20 ВСУ сбросили на Кировский район четыре боеприпаса с беспилотника и еще один в 12:10.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона

СЦКК: две мирные жительницы ранены при сбросе боеприпаса с дрона в Донецке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики
Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник СЦКК Донецкой Народной Республики . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Две жительницы Донецка получили ранения при атаке ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
«
"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Дагестанской, 48, ранены женщины 1968, 1960 годов рождения", — говорится в публикации.
В период с 10:10 по 11:20 ВСУ сбросили на Кировский район четыре боеприпаса с беспилотника и еще один в 12:10.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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