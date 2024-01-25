https://ria.ru/20240125/donetsk-1923391886.html

Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона

Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона - РИА Новости, 25.01.2024

Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона

Две жительницы Донецка получили ранения при атаке ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:24

2024-01-25T12:24

2024-01-25T12:58

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. Две жительницы Донецка получили ранения при атаке ВСУ, сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале."Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата по улице Дагестанской, 48, ранены женщины 1968, 1960 годов рождения", — говорится в публикации.В период с 10:10 по 11:20 ВСУ сбросили на Кировский район четыре боеприпаса с беспилотника и еще один в 12:10.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины