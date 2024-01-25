Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса
Путин: работу "от сердца к сердцу" по помощи жителям Донбасса ничем не заменить
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Калининграде встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал ему об участии в числе других волонтеров в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, помощи раненым в госпиталях и работе по распределению гуманитарной помощи для жителей. Президент поблагодарил всех, кто занимается этой работой и помогает жителям Донбасса.
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"Поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, и такое непростое, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих подвергаются и атакам, определенным лишениям и так далее, и когда они чувствуют, что страна с ними. Страна с ними - это не только выделение денег, хотя это очень важно, это не только действия наших вооруженных сил, безусловно, чрезвычайно важно. Но когда эта работа идет от человека к человеку, от сердца к сердцу, это ничем не заменить", - подчеркнул Путин.
По его словам, такая работа "требует не просто напряжения, это требует от любого человека определенного мужества, потому что все это происходит в непосредственной близости от зоны боевых действий".