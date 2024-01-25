https://ria.ru/20240125/donbass-1923483783.html

Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса

Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса - РИА Новости, 25.01.2024

Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса

Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:44

2024-01-25T17:44

2024-01-25T17:44

специальная военная операция на украине

общество

донбасс

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг в Калининграде встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал ему об участии в числе других волонтеров в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, помощи раненым в госпиталях и работе по распределению гуманитарной помощи для жителей. Президент поблагодарил всех, кто занимается этой работой и помогает жителям Донбасса. "Поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, и такое непростое, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих подвергаются и атакам, определенным лишениям и так далее, и когда они чувствуют, что страна с ними. Страна с ними - это не только выделение денег, хотя это очень важно, это не только действия наших вооруженных сил, безусловно, чрезвычайно важно. Но когда эта работа идет от человека к человеку, от сердца к сердцу, это ничем не заменить", - подчеркнул Путин. По его словам, такая работа "требует не просто напряжения, это требует от любого человека определенного мужества, потому что все это происходит в непосредственной близости от зоны боевых действий".

https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923002984.html

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Ольга Фомченкова

общество, донбасс, калининград, владимир путин