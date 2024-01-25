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Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса - РИА Новости, 25.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:44 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/donbass-1923483783.html
Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса
Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса - РИА Новости, 25.01.2024
Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса
Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:44
2024-01-25T17:44
специальная военная операция на украине
общество
донбасс
калининград
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг в Калининграде встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал ему об участии в числе других волонтеров в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, помощи раненым в госпиталях и работе по распределению гуманитарной помощи для жителей. Президент поблагодарил всех, кто занимается этой работой и помогает жителям Донбасса. "Поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, и такое непростое, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих подвергаются и атакам, определенным лишениям и так далее, и когда они чувствуют, что страна с ними. Страна с ними - это не только выделение денег, хотя это очень важно, это не только действия наших вооруженных сил, безусловно, чрезвычайно важно. Но когда эта работа идет от человека к человеку, от сердца к сердцу, это ничем не заменить", - подчеркнул Путин. По его словам, такая работа "требует не просто напряжения, это требует от любого человека определенного мужества, потому что все это происходит в непосредственной близости от зоны боевых действий".
https://ria.ru/20240124/spetsoperatsiya-1923002984.html
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общество, донбасс, калининград, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донбасс, Калининград, Владимир Путин
Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям Донбасса

Путин: работу "от сердца к сердцу" по помощи жителям Донбасса ничем не заменить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин во время общения со студентами БФУ в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 25 янв - РИА Новости. Работу людей "от сердца к сердцу" в рамках помощи жителям Донбасса ничем не заменить, хотя и действия военных, и выделение денег очень важны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг в Калининграде встретился со студентами. Один из участников встречи рассказал ему об участии в числе других волонтеров в гуманитарных миссиях в ДНР и ЛНР, помощи раненым в госпиталях и работе по распределению гуманитарной помощи для жителей. Президент поблагодарил всех, кто занимается этой работой и помогает жителям Донбасса.
«
"Поддержка тех людей, которые приняли для себя решение, и такое непростое, пришли на референдум, проголосовали, чтобы быть с Россией вместе, и до сих подвергаются и атакам, определенным лишениям и так далее, и когда они чувствуют, что страна с ними. Страна с ними - это не только выделение денег, хотя это очень важно, это не только действия наших вооруженных сил, безусловно, чрезвычайно важно. Но когда эта работа идет от человека к человеку, от сердца к сердцу, это ничем не заменить", - подчеркнул Путин.
По его словам, такая работа "требует не просто напряжения, это требует от любого человека определенного мужества, потому что все это происходит в непосредственной близости от зоны боевых действий".
Денис (справа) вместе с подопечным
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДонбассКалининградВладимир Путин
 
 
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