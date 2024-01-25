https://ria.ru/20240125/delo-1923388748.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае - РИА Новости, 25.01.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:13

2024-01-25T12:13

2024-01-25T12:13

алтайский край

шипуновский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

александр бастрыкин

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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений подростку в Алтайском крае. В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района Алтайского края о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении СК РФ. Ранее сообщалось, что прокуратура и СУСК по краю проводят проверки по данному сообщению.

https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html

алтайский край

шипуновский район

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алтайский край, шипуновский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин