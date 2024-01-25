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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае - РИА Новости, 25.01.2024
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12:13 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/delo-1923388748.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае - РИА Новости, 25.01.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:13
2024-01-25T12:13
алтайский край
шипуновский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
александр бастрыкин
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений подростку в Алтайском крае. В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района Алтайского края о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении СК РФ. Ранее сообщалось, что прокуратура и СУСК по краю проводят проверки по данному сообщению.
https://ria.ru/20231011/travlya-1901905716.html
алтайский край
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алтайский край, шипуновский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр бастрыкин
Алтайский край, Шипуновский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника на Алтае

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения школьника на Алтае

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения и травли школьника в Алтайском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту причинения телесных повреждений подростку в Алтайском крае. В средствах массовой информации размещено обращение жительницы Шипуновского района Алтайского края о том, что ее несовершеннолетний племянник систематически подвергается избиению со стороны сверстников. Глава ведомства поручил руководителю СУСК России по Алтайскому краю Колесниченко И.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении СК РФ.
Ранее сообщалось, что прокуратура и СУСК по краю проводят проверки по данному сообщению.
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Алтайский крайШипуновский районСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАлександр Бастрыкин
 
 
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