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В Новотроицке госпитализировали троих человек после ЧП с насосной станцией
В Новотроицке госпитализировали троих человек после ЧП с насосной станцией - РИА Новости, 25.01.2024
В Новотроицке госпитализировали троих человек после ЧП с насосной станцией
Трое пострадавших при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав области. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:37
2024-01-25T14:37
2024-01-25T14:37
происшествия
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УФА, 25 янв - РИА Новости. Трое пострадавших при обрушении насосной станции в оренбургском Новотроицке госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав области. По данным СК, во время ремонта на насосной станции №2 Новотроицка произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания, возбуждено уголовное дело. Погибли два человека, спасены из-под завалов шестеро. "В городскую больницу Орска госпитализированы трое пострадавших из Новотроицка. Это двое мужчин и одна женщина. Они в состоянии средней тяжести, жизни и здоровью пациентов ничего не угрожает", - говорится в сообщении минздрава региона. По данным ведомства, у женщины диагностированы сотрясение головного мозга и резанные раны, у одного мужчины перелом позвоночника поясничного отдела, у второго — перелом голени. "Все они сейчас получают медицинскую помощь, находятся под постоянным наблюдением персонала горбольницы", - добавили в областном минздраве.
https://ria.ru/20240125/mchs-1923357184.html
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происшествия, орск, новотроицк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орск, Новотроицк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новотроицке госпитализировали троих человек после ЧП с насосной станцией
В Новотроицке госпитализировали троих человек после обрушения насосной станции