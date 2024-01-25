https://ria.ru/20240125/chinovniki-1923430290.html

Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках

Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках - РИА Новости, 25.01.2024

Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании потребовал от чиновников забыть про отпуска "в сложное для страны время", сравнив такой отдых с... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:49

2024-01-25T14:49

2024-01-25T14:53

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании потребовал от чиновников забыть про отпуска "в сложное для страны время", сравнив такой отдых с дезертирством. "Задач очень много. Как справедливо отметил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, от нас с вами, от глав районов, требуется максимальная концентрация усилий, работа фактически в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого, к сожалению, не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона в четверг. "Это считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск на сегодняшний момент нужно забыть. В правительстве это уже все поняли. Напоминаю всем главам: перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", - добавил он. Видеозапись с заседания опубликована в канале областного правительства в Rutube.

https://ria.ru/20240102/vybor-1919354960.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

саратовская область, роман бусаргин