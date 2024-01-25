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Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках - РИА Новости, 25.01.2024
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14:49 25.01.2024 (обновлено: 14:53 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/chinovniki-1923430290.html
Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках
Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках - РИА Новости, 25.01.2024
Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании потребовал от чиновников забыть про отпуска "в сложное для страны время", сравнив такой отдых с... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:49
2024-01-25T14:53
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании потребовал от чиновников забыть про отпуска "в сложное для страны время", сравнив такой отдых с дезертирством. "Задач очень много. Как справедливо отметил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, от нас с вами, от глав районов, требуется максимальная концентрация усилий, работа фактически в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого, к сожалению, не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона в четверг. "Это считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск на сегодняшний момент нужно забыть. В правительстве это уже все поняли. Напоминаю всем главам: перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", - добавил он. Видеозапись с заседания опубликована в канале областного правительства в Rutube.
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саратовская область, роман бусаргин
Саратовская область, Роман Бусаргин
Саратовский губернатор призвал чиновников забыть об отпусках

Бусаргин сравнил с дезертирством уход чиновников в отпуск в сложное для РФ время

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Архивное фото
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САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на заседании потребовал от чиновников забыть про отпуска "в сложное для страны время", сравнив такой отдых с дезертирством.
"Задач очень много. Как справедливо отметил председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин, от нас с вами, от глав районов, требуется максимальная концентрация усилий, работа фактически в круглосуточном режиме. В прошлом году кто-то этого, к сожалению, не понял и позволял себе отдых в муниципальных образованиях", - сказал Бусаргин на заседании правительства региона в четверг.
«
"Это считаю недопустимым в сложное для страны время. Про отпуск на сегодняшний момент нужно забыть. В правительстве это уже все поняли. Напоминаю всем главам: перед тем, как писать заявление на отпуск, хорошо подумайте, той ли дорогой вы идете. В сегодняшней ситуации отпуск равносилен дезертирству", - добавил он.
Видеозапись с заседания опубликована в канале областного правительства в Rutube.
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