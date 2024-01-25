https://ria.ru/20240125/chernovtsy-1923331853.html

"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву

"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву - РИА Новости, 25.01.2024

"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву

Жители Черновцов находятся в постоянном страхе из-за бесчинств военкомов, пожаловался местный житель Михаил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T04:58

2024-01-25T04:58

2024-01-25T11:26

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жители Черновцов находятся в постоянном страхе из-за бесчинств военкомов, пожаловался местный житель Михаил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent."С точки зрения обычного человека, это страшно, когда происходят все эти «рейды» (военкомов. — Прим. ред.) по торговым центрам и так далее", — рассказал житель Черновцов.По словам Михаила, акции украинских военкомов похожи на "настоящие похищения" людей. Мужчина признался, что старается не выходить из дома, потому что опасается попасть в руки представителей власти. Он боится, что травма позвоночника и IT-специальность не спасут от попадания в обычную пехоту ВСУ."Может быть, я бы и пошел на медкомиссию, если бы был уверен, что <...> мне не скажут «Ты в порядке» и не отправят, к примеру, пулеметчиком, потому что это будет верная смерть", — поделился украинец.Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240123/mobilizatsiya-1922947253.html

https://ria.ru/20240119/vsu-1922241432.html

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в мире, украина, киев, черновцы, вооруженные силы украины