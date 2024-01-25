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"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву - РИА Новости, 25.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 25.01.2024 (обновлено: 11:26 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/chernovtsy-1923331853.html
"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву
"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву - РИА Новости, 25.01.2024
"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву
Жители Черновцов находятся в постоянном страхе из-за бесчинств военкомов, пожаловался местный житель Михаил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:58
2024-01-25T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
черновцы
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жители Черновцов находятся в постоянном страхе из-за бесчинств военкомов, пожаловался местный житель Михаил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.&quot;С точки зрения обычного человека, это страшно, когда происходят все эти «рейды» (военкомов. — Прим. ред.) по торговым центрам и так далее&quot;, — рассказал житель Черновцов.По словам Михаила, акции украинских военкомов похожи на "настоящие похищения" людей. Мужчина признался, что старается не выходить из дома, потому что опасается попасть в руки представителей власти. Он боится, что травма позвоночника и IT-специальность не спасут от попадания в обычную пехоту ВСУ."Может быть, я бы и пошел на медкомиссию, если бы был уверен, что &lt;...&gt; мне не скажут «Ты в порядке» и не отправят, к примеру, пулеметчиком, потому что это будет верная смерть", — поделился украинец.Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240123/mobilizatsiya-1922947253.html
https://ria.ru/20240119/vsu-1922241432.html
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в мире, украина, киев, черновцы, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Черновцы, Вооруженные силы Украины
"Нам страшно". На Западной Украине выступили с отчаянным обращением к Киеву

KI: военкомы держат Черновцы в ужасе

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Жители Черновцов находятся в постоянном страхе из-за бесчинств военкомов, пожаловался местный житель Михаил в интервью украинскому изданию Kyiv Independent.
«

"С точки зрения обычного человека, это страшно, когда происходят все эти «рейды» (военкомов. — Прим. ред.) по торговым центрам и так далее", — рассказал житель Черновцов.

По словам Михаила, акции украинских военкомов похожи на "настоящие похищения" людей.
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Мужчина признался, что старается не выходить из дома, потому что опасается попасть в руки представителей власти. Он боится, что травма позвоночника и IT-специальность не спасут от попадания в обычную пехоту ВСУ.
"Может быть, я бы и пошел на медкомиссию, если бы был уверен, что <...> мне не скажут «Ты в порядке» и не отправят, к примеру, пулеметчиком, потому что это будет верная смерть", — поделился украинец.
Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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