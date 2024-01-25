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Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах - РИА Новости, 25.01.2024
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17:55 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/cheboksary-1923486224.html
Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах
Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах - РИА Новости, 25.01.2024
Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах
Полицейские установили школьниц, разрисовавших памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах, сообщает МВД. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:55
2024-01-25T17:55
чебоксары
максим горький
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Полицейские установили школьниц, разрисовавших памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах, сообщает МВД. "В начале текущего года в полицию поступило несколько заявлений о том, что кто-то разрисовал памятник Максиму Горькому. Свое недовольство и возмущение художествами выразили в социальных сетях многие горожане. При этом органами местного самоуправления в минувшем декабре дважды проводилась работа по очистке памятника, но надпись появлялась вновь", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции провели проверку, в результате которой было установлено, что памятник разрисовали две школьницы 9 и 10 лет. Используя спрей "Жидкий снег", девочки нанесли на памятник приветствие и имена. "В отношении родителей составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". С юными нарушителями проведены профилактические беседы", - отмечается в сообщении.
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чебоксары, максим горький, происшествия
Чебоксары, Максим Горький, Происшествия
Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах

Полиция в Чебоксарах нашла двух школьниц, разрисовавших спреем памятник Горькому

© Фото : УМВД России по г.Чебоксары/TelegramПамятник Максиму Горькому, разрисованный школьницами в Чебоксарах
Памятник Максиму Горькому, разрисованный школьницами в Чебоксарах - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : УМВД России по г.Чебоксары/Telegram
Памятник Максиму Горькому, разрисованный школьницами в Чебоксарах
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Полицейские установили школьниц, разрисовавших памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах, сообщает МВД.
«
"В начале текущего года в полицию поступило несколько заявлений о том, что кто-то разрисовал памятник Максиму Горькому. Свое недовольство и возмущение художествами выразили в социальных сетях многие горожане. При этом органами местного самоуправления в минувшем декабре дважды проводилась работа по очистке памятника, но надпись появлялась вновь", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции провели проверку, в результате которой было установлено, что памятник разрисовали две школьницы 9 и 10 лет. Используя спрей "Жидкий снег", девочки нанесли на памятник приветствие и имена.
"В отношении родителей составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". С юными нарушителями проведены профилактические беседы", - отмечается в сообщении.
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ЧебоксарыМаксим ГорькийПроисшествия
 
 
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