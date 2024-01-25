https://ria.ru/20240125/cheboksary-1923486224.html

Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах

Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах - РИА Новости, 25.01.2024

Полиция нашла школьниц, разрисовавших памятник Горькому в Чебоксарах

Полицейские установили школьниц, разрисовавших памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах, сообщает МВД. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:55

2024-01-25T17:55

2024-01-25T17:55

чебоксары

максим горький

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв – РИА Новости. Полицейские установили школьниц, разрисовавших памятник писателю Максиму Горькому в Чебоксарах, сообщает МВД. "В начале текущего года в полицию поступило несколько заявлений о том, что кто-то разрисовал памятник Максиму Горькому. Свое недовольство и возмущение художествами выразили в социальных сетях многие горожане. При этом органами местного самоуправления в минувшем декабре дважды проводилась работа по очистке памятника, но надпись появлялась вновь", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции провели проверку, в результате которой было установлено, что памятник разрисовали две школьницы 9 и 10 лет. Используя спрей "Жидкий снег", девочки нанесли на памятник приветствие и имена. "В отношении родителей составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". С юными нарушителями проведены профилактические беседы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231107/pamyatnik-1907887970.html

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

чебоксары, максим горький, происшествия