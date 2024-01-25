https://ria.ru/20240125/britaniya-1923341465.html

СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ

СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ

Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:20

2024-01-25T08:20

2024-01-25T08:20

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан, сообщает газета Times со ссылкой на источник. Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как считают эксперты британского минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки". "Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона", - приводит издание слова правительственного источника.

https://ria.ru/20240125/ukraina-1923321611.html

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