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СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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08:20 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/britaniya-1923341465.html
СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ
СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ
Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:20
2024-01-25T08:20
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан, сообщает газета Times со ссылкой на источник. Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность. Как считают эксперты британского минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки". "Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона", - приводит издание слова правительственного источника.
https://ria.ru/20240125/ukraina-1923321611.html
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в мире, великобритания, россия
В мире, Великобритания, Россия
СМИ рассказали, где Британия может применить опыт обучения солдат ВСУ

Times: Британия может применить опыт с солдатами ВСУ для обучения своих граждан

© Фото : Crown copyright 2022Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан, сообщает газета Times со ссылкой на источник.
Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность.
Как считают эксперты британского минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки".
«
"Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона", - приводит издание слова правительственного источника.
Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Британии сообщили о завершении подготовки украинских военных
00:28
 
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