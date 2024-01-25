https://ria.ru/20240125/boeing-1923346385.html

В США заблокировали расширение производства Boeing 737 MAX после ЧП

В США заблокировали расширение производства Boeing 737 MAX после ЧП - РИА Новости, 25.01.2024

В США заблокировали расширение производства Boeing 737 MAX после ЧП

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:14

2024-01-25T09:14

2024-01-25T09:14

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сша

faa

boeing 737

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что не даст согласия компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, включая 737-9 MAX, и распорядилось провести тщательную проверку всех лайнеров данного типа, чья эксплантация была приостановлена в США после ЧП, сообщается в заявлении ведомства. Пятого января у самолета Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон, FAA распорядилось приостановить эксплуатацию 171 такой машины для проведения срочных инспекций. Авиакомпания Alaska Airlines, на самолете которой случилось ЧП, первой приостановила эксплуатацию всех 65 своих Boeing 737 MAX 9. "Инцидент с Boeing 737-9 MAX, произошедший 5 января, не должен повториться... Сегодня FAA проинформировало Boeing, что не даст согласия на расширение производства (серии) MAX, включая 737 MAX 9", - сообщается в релизе. Ведомство добавило, что в среду также "одобрило проведение тщательной инспекции и технического обслуживания" в отношении каждого из 171 Boeing 737-9 MAX, чья эксплуатация была приостановлена. Как отметили в FAA, после успешного завершения проверки самолеты смогут вернуться в строй. Неприятности с самолетами Boeing в последние недели коснулись даже госсекретаря США Энтони Блинкена. При вылете из Давоса в государственном Boeing 737, куда уже успел сесть Блинкен вместе с сопровождением, обнаружилась утечка кислорода. Поломку оказалось невозможно устранить, и самолет был признан небезопасным для полета.

https://ria.ru/20240122/boeing-1922687597.html

https://ria.ru/20240110/samolet-1920468477.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, faa, boeing 737