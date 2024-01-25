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"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024
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12:55 25.01.2024 (обновлено: 12:56 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923399114.html
"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской
"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024
"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской из-за просроченной задолженности в рамках договора поручительства по... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:55
2024-01-25T12:56
елена блиновская
сбербанк россии
сбер
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской из-за просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юрлица, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации. Ранее на Федресурсе появилась информация о том, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом Алексея Блиновского. "Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание – наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица", - сказано в сообщении. Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
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елена блиновская, сбербанк россии, сбер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Елена Блиновская, Сбербанк России, Сбер, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской

"Сбер" подаст иск о банкротстве мужа Блиновской из-за просроченной задолженности

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской из-за просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юрлица, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
Ранее на Федресурсе появилась информация о том, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом Алексея Блиновского.
«
"Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание – наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица", - сказано в сообщении.
Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
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