https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923399114.html

"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской

"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024

"Сбер" назвал причину иска в суд о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской из-за просроченной задолженности в рамках договора поручительства по... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:55

2024-01-25T12:56

елена блиновская

сбербанк россии

сбер

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской из-за просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юрлица, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации. Ранее на Федресурсе появилась информация о том, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом Алексея Блиновского. "Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание – наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица", - сказано в сообщении. Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елена блиновская, сбербанк россии, сбер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия