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Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024
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08:22 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923341584.html
Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024
Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской
Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:22
2024-01-25T08:22
елена блиновская
сбербанк россии
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе. "В соответствии с пунктом 2 статьи 213.5 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича…", - говорится в сообщении. Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html
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елена блиновская, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Елена Блиновская, Сбербанк России, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской Алексея

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.
"В соответствии с пунктом 2 статьи 213.5 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича…", - говорится в сообщении.
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Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.
По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.
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