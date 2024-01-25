https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923341584.html

Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской - РИА Новости, 25.01.2024

Сбербанк намерен подать в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:22

2024-01-25T08:22

2024-01-25T08:22

елена блиновская

сбербанк россии

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом мужа блогера Елены Блиновской, соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе. "В соответствии с пунктом 2 статьи 213.5 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича…", - говорится в сообщении. Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере и отправили под домашний арест. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. По данным следствия, Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, но пользовалась упрощенной системой учета. Таким образом, она не платила предусмотренные общей системой налогообложения НДС и НДФЛ. В СК подсчитали, что блогер за 2019-2021 годы не заплатила налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей.

https://ria.ru/20231121/fns-1910746377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

елена блиновская, сбербанк россии, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия