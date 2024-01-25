https://ria.ru/20240125/blinovskaya-1923414545.html
Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве
Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве - РИА Новости, 25.01.2024
Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве
Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:57
2024-01-25T13:57
2024-01-25T14:01
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова. "Мы обсуждаем такой вариант... Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом", — сказала она. Адвокат отметила, что с момента вступления в силу решения налоговой уже прошло два месяца, погасить долг нечем, поэтому "кроме банкротства вариантов может не остаться". Ранее Сальникова заявляла, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с Блиновской, наложен арест на 64 миллиарда рублей. "Королеву марафонов" задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализации денежных средств и отправили под домашний арест. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, также ей предъявили два новых эпизода - о неправомерном обороте средств платежей. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923341584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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елена блиновская, происшествия, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Елена Блиновская, Происшествия, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве
Адвокат: Блиновская может объявить себя банкротом, все ее активы под арестом
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова.
«
"Мы обсуждаем такой вариант... Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом", — сказала она.
Адвокат отметила, что с момента вступления в силу решения налоговой уже прошло два месяца, погасить долг нечем, поэтому "кроме банкротства вариантов может не остаться".
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Ранее Сальникова заявляла, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с Блиновской, наложен арест на 64 миллиарда рублей.
"Королеву марафонов" задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализации денежных средств и отправили под домашний арест.
На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, также ей предъявили два новых эпизода - о неправомерном обороте средств платежей.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
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