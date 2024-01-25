https://ria.ru/20240125/blinovskaya-1923414545.html

Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве

Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве - РИА Новости, 25.01.2024

Адвокат не исключила, что Блиновская объявит о банкротстве

Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:57

2024-01-25T13:57

2024-01-25T14:01

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Деятель "информационного бизнеса" Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, может объявить о банкротстве, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Наталия Сальникова. "Мы обсуждаем такой вариант... Погасить задолженность моя доверительница не может, поскольку все ее средства, вся недвижимость и даже пенсия родителей находятся под арестом", — сказала она. Адвокат отметила, что с момента вступления в силу решения налоговой уже прошло два месяца, погасить долг нечем, поэтому "кроме банкротства вариантов может не остаться". Ранее Сальникова заявляла, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с Блиновской, наложен арест на 64 миллиарда рублей. "Королеву марафонов" задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и легализации денежных средств и отправили под домашний арест. На этой неделе Блиновскую перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста, также ей предъявили два новых эпизода - о неправомерном обороте средств платежей. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240125/blinovskiy-1923341584.html

https://ria.ru/20240123/lerchek-1923059511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

елена блиновская, происшествия, новости шоу-бизнеса, знаменитости