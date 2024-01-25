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В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты - РИА Новости, 25.01.2024
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22:09 25.01.2024 (обновлено: 22:12 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/bezhentsy-1923527885.html
В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты
В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты - РИА Новости, 25.01.2024
В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты
Министры внутренних дел Евросоюза и Еврокомиссия приступили к обсуждению дальнейшей судьбы украинских беженцев после окончания действия механизма временной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:09
2024-01-25T22:12
в мире
украина
бельгия
киев
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Министры внутренних дел Евросоюза и Еврокомиссия приступили к обсуждению дальнейшей судьбы украинских беженцев после окончания действия механизма временной защиты в 2025 году, сообщила госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур. Она выступала на пресс-конференции по итогам неформального министерского совещания ЕС в Брюсселе по вопросам миграции. "Временная защита предусмотрена до марта 2025, мы не можем откладывать эту дискуссию, так как эта дата уже не так далека, как кажется… было важно провести такое обсуждение. Все государства ЕС согласились, что по этому вопросу необходим диалог с украинскими властями", - сказала представитель Бельгии. По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, Еврокомиссия пока не сформировала конкретных предложений по дальнейшей судьбе украинцев, нашедших временное убежище в ЕС. "Мы выступаем за то, чтобы сохранять в этом вопросе общеевропейский подход, а не разный подход со стороны разных стран союза", - пояснила европейский комиссар. По ее словам, подход ряда стран заключается в том, что нужно ориентироваться на их возвращение на Украину, содействовать этому. "Но, несомненно, все будет зависеть от окончания войны, начала восстановления Украины", - сказала еврокомиссар. Она пояснила, что Еврокомиссия сформирует такое предложение, которое должно будет получить одобрение Украины и государств-членов союза. Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту. Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину. По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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в мире, украина, бельгия, киев, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Бельгия, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты

Мур: ЕС и ЕК обсудят судьбу украинских беженцев после окончания временной защиты

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Министры внутренних дел Евросоюза и Еврокомиссия приступили к обсуждению дальнейшей судьбы украинских беженцев после окончания действия механизма временной защиты в 2025 году, сообщила госсекретарь по вопросам миграции Бельгии Николь де Мур.
Она выступала на пресс-конференции по итогам неформального министерского совещания ЕС в Брюсселе по вопросам миграции.
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"Временная защита предусмотрена до марта 2025, мы не можем откладывать эту дискуссию, так как эта дата уже не так далека, как кажется… было важно провести такое обсуждение. Все государства ЕС согласились, что по этому вопросу необходим диалог с украинскими властями", - сказала представитель Бельгии.
По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, Еврокомиссия пока не сформировала конкретных предложений по дальнейшей судьбе украинцев, нашедших временное убежище в ЕС. "Мы выступаем за то, чтобы сохранять в этом вопросе общеевропейский подход, а не разный подход со стороны разных стран союза", - пояснила европейский комиссар.
По ее словам, подход ряда стран заключается в том, что нужно ориентироваться на их возвращение на Украину, содействовать этому. "Но, несомненно, все будет зависеть от окончания войны, начала восстановления Украины", - сказала еврокомиссар.
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Она пояснила, что Еврокомиссия сформирует такое предложение, которое должно будет получить одобрение Украины и государств-членов союза.
Совет ЕС в сентябре 2023 года продлил до марта 2025 года действие механизма временной защиты украинских беженцев. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты. По информации на конец 2023 года, в странах ЕС было зарегистрировано 4,2 миллиона украинских граждан, получивших временную защиту.
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Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных дипломатов, что Киев оказывает давление на чиновников ЕС, чтобы они в будущем ужесточили миграционные правила и тем самым поспособствовали возвращению беженцев на Украину. По информации издания, Украина проводит переговоры с чиновниками из Евросоюза, чтобы гарантировать возвращение большего числа ее граждан в следующем году.
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что принимающие украинских беженцев страны должны перестать поддерживать их, чтобы они могли вернуться на Украину. Дипломаты ЕС ожидают, что после принятия на Украине законопроекта о мобилизации давление со стороны Киева возрастет.
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