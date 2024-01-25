https://ria.ru/20240125/avtomobil-1923368234.html
Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых
Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых - РИА Новости, 25.01.2024
Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых
Медучреждение Республики Алтай отправило участнику спецоперации автомобиль для перевозки раненых, а волонтеры собрали бойцу гуманитарную помощь, сообщают в... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T10:56
2024-01-25T10:56
2024-01-25T10:56
надежные люди
республика алтай
шебалинский район
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Медучреждение Республики Алтай отправило участнику спецоперации автомобиль для перевозки раненых, а волонтеры собрали бойцу гуманитарную помощь, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Осенью 2023 года к нам обратился боец медицинской роты из Шебалинского района с позывным Алтай с просьбой отправить ему автомобиль для эвакуации раненых. На просьбу откликнулся коллектив "Республиканского кожно-венерологического диспансера" и предоставил автомобиль УАЗ для отправки бойцу через проект "Народный фронт. Всё для победы!",- говорится в сообщении. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля организовал Народный фронт Республики Алтай при содействии республиканской федерации по хоккею с мячом и волонтёров Шебалинского района. "А жители села Апшуяхта собрали гуманитарную помощь для своего земляка. Вот так в результате слаженной работы жителей Алтая был подготовлен и отправлен автомобиль для Алтая", - рассказали в Народном фронте.
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республика алтай
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республика алтай, шебалинский район
Надежные люди, Республика Алтай, Шебалинский район
БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Медучреждение Республики Алтай отправило участнику спецоперации автомобиль для перевозки раненых, а волонтеры собрали бойцу гуманитарную помощь, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
«
"Осенью 2023 года к нам обратился боец медицинской роты из Шебалинского района
с позывным Алтай с просьбой отправить ему автомобиль для эвакуации раненых. На просьбу откликнулся коллектив "Республиканского кожно-венерологического диспансера" и предоставил автомобиль УАЗ
для отправки бойцу через проект "Народный фронт. Всё для победы!",- говорится в сообщении.
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля организовал Народный фронт Республики Алтай при содействии республиканской федерации по хоккею с мячом и волонтёров Шебалинского района.
"А жители села Апшуяхта собрали гуманитарную помощь для своего земляка. Вот так в результате слаженной работы жителей Алтая был подготовлен и отправлен автомобиль для Алтая", - рассказали в Народном фронте.
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