https://ria.ru/20240125/avtomobil-1923368234.html

Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых

Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых - РИА Новости, 25.01.2024

Медучреждение Алтая отправило участнику СВО машину для перевозки раненых

Медучреждение Республики Алтай отправило участнику спецоперации автомобиль для перевозки раненых, а волонтеры собрали бойцу гуманитарную помощь, сообщают в... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T10:56

2024-01-25T10:56

2024-01-25T10:56

надежные люди

республика алтай

шебалинский район

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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Медучреждение Республики Алтай отправило участнику спецоперации автомобиль для перевозки раненых, а волонтеры собрали бойцу гуманитарную помощь, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Осенью 2023 года к нам обратился боец медицинской роты из Шебалинского района с позывным Алтай с просьбой отправить ему автомобиль для эвакуации раненых. На просьбу откликнулся коллектив "Республиканского кожно-венерологического диспансера" и предоставил автомобиль УАЗ для отправки бойцу через проект "Народный фронт. Всё для победы!",- говорится в сообщении. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля организовал Народный фронт Республики Алтай при содействии республиканской федерации по хоккею с мячом и волонтёров Шебалинского района. "А жители села Апшуяхта собрали гуманитарную помощь для своего земляка. Вот так в результате слаженной работы жителей Алтая был подготовлен и отправлен автомобиль для Алтая", - рассказали в Народном фронте.

https://ria.ru/20240124/bespilotniki-1923206153.html

республика алтай

шебалинский район

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республика алтай, шебалинский район