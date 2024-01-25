https://ria.ru/20240125/ataka-1923521280.html

Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда

Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда - РИА Новости, 25.01.2024

Над Белгородской областью силы ПВО сбили два украинских реактивных снаряда

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, киевская попытка... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:17

2024-01-25T21:17

2024-01-25T21:40

белгородская область

россия

киев

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня RM-70 Vampire над территорией Белгородской области, киевская попытка совершить террористическую атаку пресечена, сообщили в четверг в Минобороны России."Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два реактивных снаряда над территорией Белгородской области.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что цели были сбиты над селом Красный Куток, предварительно, никто не пострадал, разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

https://ria.ru/20240125/postavki-1923034211.html

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белгородская область, россия, киев, безопасность