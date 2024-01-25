https://ria.ru/20240125/aktsiya-1923516990.html
В Париже прошла акция против закона об ужесточении иммиграции
В Париже прошла акция против закона об ужесточении иммиграции - РИА Новости, 25.01.2024
В Париже прошла акция против закона об ужесточении иммиграции
Несколько сотен человек в Париже вышли на протест с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T20:50
2024-01-25T20:50
2024-01-25T21:58
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Несколько сотен человек в Париже вышли на протест с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну, передаёт корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались на площади Лувра в центре Парижа, неподалёку от здания Конституционного совета. В толпе можно заметить флаги профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Солидарные" (Solidaires), Новой антикапиталистической партии (NPA), коммунистической партии. Протестующие скандируют лозунги, требуя "солидарности для всех", на растяжке участников протеста значится: "У нас есть место, чтобы приютить всех". В акции также принимают участие выходцы из стран Африки, которые играют на барабанах и исполняют национальные танцы. Несмотря на меры предосторожности префектуры, разрешившей использование дронов для наблюдения за протестами, акция проходит мирно, полиция не вмешивается. В четверг Конституционный совет Франции признал, что ряд статей резонансного закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции. Более 30% текста было отклонено. Согласно решению, опубликованному на сайте органа, статья, ужесточающая правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение "миграционных квот" являются неконституционными. Госорган также счёл уголовное наказание за нелегальное пребывание в стране, различия в праве на доступ к соцзащите в зависимости от типа профессиональной занятости и длительности пребывания в стране, а также изменения в праве на французское гражданство по праву рождения во Франции, противоречащими текущему законодательству. Законопроект активно критиковали французские НКО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов".
https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html
https://ria.ru/20240125/protesty-1923443897.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923204369.html
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Акция в Париже против закона об ужесточении иммиграции
Несколько сотен человек в Париже вышли на протест с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну, передаёт корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались на площади Лувра в центре Парижа, неподалёку от здания Конституционного совета.
2024-01-25T20:50
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РИА Новости
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в мире, париж, франция
В Париже прошла акция против закона об ужесточении иммиграции
В Париже сотни людей вышли на акцию против закона об ужесточении иммиграции
ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Несколько сотен человек в Париже вышли на протест с требованием отозвать закон, ужесточающий правила иммиграции в страну, передаёт корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались на площади Лувра в центре Парижа, неподалёку от здания Конституционного совета.
В толпе можно заметить флаги профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Солидарные" (Solidaires), Новой антикапиталистической партии (NPA), коммунистической партии.
Протестующие скандируют лозунги, требуя "солидарности для всех", на растяжке участников протеста значится: "У нас есть место, чтобы приютить всех".
В акции также принимают участие выходцы из стран Африки
, которые играют на барабанах и исполняют национальные танцы.
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Несмотря на меры предосторожности префектуры, разрешившей использование дронов для наблюдения за протестами, акция проходит мирно, полиция не вмешивается.
В четверг Конституционный совет Франции
признал, что ряд статей резонансного закона об ужесточении правил иммиграции противоречат конституции. Более 30% текста было отклонено.
Согласно решению, опубликованному на сайте органа, статья, ужесточающая правила въезда по семейной визе, обязательство покинуть территорию страны для иностранных студентов, а также внедрение "миграционных квот" являются неконституционными.
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Госорган также счёл уголовное наказание за нелегальное пребывание в стране, различия в праве на доступ к соцзащите в зависимости от типа профессиональной занятости и длительности пребывания в стране, а также изменения в праве на французское гражданство по праву рождения во Франции, противоречащими текущему законодательству.
Законопроект активно критиковали французские НКО по защите мигрантов, а также ряд ассоциаций иностранных рабочих и профсоюзов. Ранее они опубликовали петицию против законопроекта, отметив, что он является "фундаментальным нарушением прав мигрантов" и ставит целью "закрепить в законе произвол и репрессивные практики префектов".
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