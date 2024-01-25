https://ria.ru/20240125/aktivy-1923462353.html

Эксперты рассказали о последствиях изъятия российских активов для США

Эксперты рассказали о последствиях изъятия российских активов для США - РИА Новости, 25.01.2024

Эксперты рассказали о последствиях изъятия российских активов для США

Конфискация замороженных российских активов Соединёнными Штатами Америки может привести к тому, что крупные инвесторы в госдолг США задумаются о диверсификации... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:50

2024-01-25T16:50

2024-01-25T16:50

экономика

сша

россия

максим осадчий

райффайзенбанк

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов Соединёнными Штатами Америки может привести к тому, что крупные инвесторы в госдолг США задумаются о диверсификации своих активов, кроме того, это усилит фрагментацию международной финсистемы и будет способствовать дедолларизации, прокомментировали опрошенные РИА Новости эксперты. Комитет по международным отношениям Сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, результаты голосования привело агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената. "Тут могут глубоко задуматься ключевые инвесторы в американских государственный долг, такие как Саудовская Аравия, которая может счесть эти действия как нарушение неприкосновенности… Саудовская Аравия, какие-то другие относительно независимые игроки, они могут задуматься о диверсификации своих внешних инвестиций", - прокомментировал научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик возможность конфискации замороженных активов России. Он отметил, что диверсифицировать активы таким странам будет не так просто в текущих условиях, поскольку США будут пытаться этому всячески противостоять. А ближайшие партнеры США, инвестировавшие в их госдолг, например Япония, "на изъятие российских активов вряд ли отреагируют". Кроме того, попытки конфискации российских замороженных активов "усиливают процесс деглобализации, фрагментации международного финансового пространства", а также "способствуют дедолларизации и деевроизации стран, которые находятся в "зоне риска", считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Также это повышает популярность альтернативных валют, в первую очередь юаня, в международных расчетах. Основания и ответные меры Осадчий добавляет, что в США не существует юридических оснований для конфискации международных резервов других государств, "о чем наглядно свидетельствует опыт борьбы Ирана против заморозки его активов". При этом Сокольщик отмечает, что недавнее решение комитета сената США - лишь начальный этап законотворческого процесса. Потом законопроект предстоит рассмотреть Сенату, нижней палате и так далее, пока он не дойдет до президента. "На самом деле законопроектов по санкционной тематике предлагают в Соединенных Штатах много, и далеко не все становятся в конечном итоге законами", - поясняет научный сотрудник ВШЭ. Начальник аналитического управления банка БКФ полагает, что конфискация активов "неизбежно встретит зеркальный ответ со стороны России - конфискацию активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам". "Живой щит" против конфискации российских активов - российские банки и предприятия, принадлежащие недружественным нерезидентам. Например, ставший в условиях санкций сверхприбыльным Райффайзенбанк, принадлежащий австрийской группе Raiffeisen Group, Юникредитбанк, принадлежащий итальянской группе UniCredit, и так далее", - заключил он.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

https://ria.ru/20231229/aktivy-1918945333.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, максим осадчий, райффайзенбанк, санкции в отношении россии, реакция на санкции