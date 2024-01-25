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В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России - РИА Новости, 25.01.2024
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02:24 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/aktivy-1923327095.html
В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России
В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:24
2024-01-25T02:24
россия
украина
михаил шеремет
антон силуанов
евросоюз
госдума рф
санкции в отношении россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов. Комитет по международным отношениям сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената. "Данное решение комитета – международный разбой. Если его поддержит сенат, то это откроет для США ящик Пандоры. Больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. США будет грозить негласный экономический бойкот. Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, своим решением сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении американских активов. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240125/slutskiy-1923320805.html
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россия, украина, михаил шеремет, антон силуанов, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, политика
Россия, Украина, Михаил Шеремет, Антон Силуанов, Евросоюз, Госдума РФ, Санкции в отношении России, Политика
В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России

Депутат Госдумы Шеремет назвал разбоем решение комитета США по активам России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов.
Комитет по международным отношениям сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Слуцкий заявил об основаниях для ответа на решение Запада по активам России
00:15
"Данное решение комитета – международный разбой. Если его поддержит сенат, то это откроет для США ящик Пандоры. Больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. США будет грозить негласный экономический бойкот. Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками", - сказал Шеремет РИА Новости.
Кроме того, по его словам, своим решением сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении американских активов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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Вчера, 21:13
 
РоссияУкраинаМихаил ШереметАнтон СилуановЕвросоюзГосдума РФСанкции в отношении РоссииПолитика
 
 
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