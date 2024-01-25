https://ria.ru/20240125/aktivy-1923327095.html

В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России

В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:24

2024-01-25T02:24

2024-01-25T02:24

россия

украина

михаил шеремет

антон силуанов

евросоюз

госдума рф

санкции в отношении россии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал международным разбоем решение комитета США о поддержке передачи Украине замороженных российских активов. Комитет по международным отношениям сената США в среду поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, свидетельствуют результаты голосования, которые приводит агентство Блумберг. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената. "Данное решение комитета – международный разбой. Если его поддержит сенат, то это откроет для США ящик Пандоры. Больше никто в мире не будет относиться к США как к стране, в которой гарантируют безопасность активов и инвестиций. США будет грозить негласный экономический бойкот. Никто в мире не захочет связываться с экономическими государственными преступниками", - сказал Шеремет РИА Новости. Кроме того, по его словам, своим решением сенат создаст прецедент и развяжет руки России для принятия аналогичного решения в отношении американских активов. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20240125/slutskiy-1923320805.html

https://ria.ru/20240124/posrednichestvo-1923302802.html

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россия, украина, михаил шеремет, антон силуанов, евросоюз, госдума рф, санкции в отношении россии, политика