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Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году
Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024
Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году
В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:39
2024-01-25T18:39
2024-01-25T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое оборудование, обустройство мест для размещения гостей и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области, глава минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что грант "Агротуризм" даст возможность хозяйствам увеличить производительность и туристический поток."Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий", – заявил министр.По итогам 2023 года грант в размере 20 миллионов рублей получили два региональных проекта из Щелкова и Шаховской.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое оборудование, обустройство мест для размещения гостей и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360"
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Заместитель председателя правительства Московской области, глава минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что грант "Агротуризм" даст возможность хозяйствам увеличить производительность и туристический поток.
"Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий", – заявил министр.
По итогам 2023 года грант в размере 20 миллионов рублей получили два региональных проекта из Щелкова и Шаховской.