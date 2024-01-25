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Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:39 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/agroturizm-1923496964.html
Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году
Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024
Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году
В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T18:39
2024-01-25T18:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое оборудование, обустройство мест для размещения гостей и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области, глава минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что грант "Агротуризм" даст возможность хозяйствам увеличить производительность и туристический поток."Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий", – заявил министр.По итогам 2023 года грант в размере 20 миллионов рублей получили два региональных проекта из Щелкова и Шаховской.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаКозлята на выгоне на ферме
Козлята на выгоне на ферме - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое оборудование, обустройство мест для размещения гостей и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360".
Заместитель председателя правительства Московской области, глава минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что грант "Агротуризм" даст возможность хозяйствам увеличить производительность и туристический поток.
"Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий", – заявил министр.
По итогам 2023 года грант в размере 20 миллионов рублей получили два региональных проекта из Щелкова и Шаховской.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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