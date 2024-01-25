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Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году

Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году - РИА Новости, 25.01.2024

Более 19 миллионов рублей направит МО на развитие агротуризма в 2024 году

В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T18:39

2024-01-25T18:39

2024-01-25T18:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В этом году Московская область направит 19,5 миллиона рублей на гранты для развития агротуризма. Фермеры смогут потратить полученные средства на новое оборудование, обустройство мест для размещения гостей и детские площадки. Об этом сообщил телеканал "360".Заместитель председателя правительства Московской области, глава минсельхозпрода Владислав Мурашов отметил, что грант "Агротуризм" даст возможность хозяйствам увеличить производительность и туристический поток."Выделенный бюджет может быть израсходован на приобретение или реконструкцию средств размещения, их подключение к коммунальным сетям, приобретение и монтаж туристского оборудования и проведение работ по благоустройству территорий", – заявил министр.По итогам 2023 года грант в размере 20 миллионов рублей получили два региональных проекта из Щелкова и Шаховской.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)