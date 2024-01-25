https://ria.ru/20240125/afganistan-1923415594.html

МИД рассказал, когда выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся домой

МИД рассказал, когда выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся домой - РИА Новости, 25.01.2024

МИД рассказал, когда выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся домой

Четверо выживших в авиакатастрофе в горах Афганистана россиянина прилетают в пятницу в Россию, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:01

2024-01-25T14:01

2024-01-25T14:07

в мире

афганистан

россия

крушение самолета falcon в афганистане

кабул (город)

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Четверо выживших в авиакатастрофе в горах Афганистана россиянина прилетают в пятницу в Россию, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Четыре человека, выжившие в авиакатастрофе в горах Афганистана, прилетают в пятницу в Россию", - сказали в ведомстве, не добавив каких-либо деталей.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четыре члена экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.

https://ria.ru/20240122/samolet-1922705050.html

афганистан

россия

кабул (город)

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в мире, афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане, кабул (город), дмитрий жирнов