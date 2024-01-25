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Источник: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане улетят в Россию в четверг - РИА Новости, 25.01.2024
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11:42 25.01.2024 (обновлено: 11:48 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/afganistan-1923380974.html
Источник: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане улетят в Россию в четверг
Источник: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане улетят в Россию в четверг - РИА Новости, 25.01.2024
Источник: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане улетят в Россию в четверг
Четверо россиян, выживших при крушении самолета в Афганистане, вылетят в РФ в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T11:42
2024-01-25T11:48
афганистан
россия
крушение самолета falcon в афганистане
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Четверо россиян, выживших при крушении самолета в Афганистане, вылетят в РФ в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник."По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом", - сказал собеседник агентства.Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.
https://ria.ru/20240124/aviakatastrofa-1923035658.html
афганистан
россия
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афганистан, россия, крушение самолета falcon в афганистане, в мире, кабул (город)
Афганистан, Россия, Крушение самолета Falcon в Афганистане, В мире, Кабул (город)
Источник: выжившие в авиакатастрофе в Афганистане улетят в Россию в четверг

Четверо выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане улетят в Россию в четверг

© РИА НовостиМесто падения самолета Falcon 10 в Афганистане
Место падения самолета Falcon 10 в Афганистане
© РИА Новости
Место падения самолета Falcon 10 в Афганистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Четверо россиян, выживших при крушении самолета в Афганистане, вылетят в РФ в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.
"По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом", - сказал собеседник агентства.
Самолет Falcon 10 разбился в афганской провинции Бадахшан, когда выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. На борту было шесть человек. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, сообщил РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Четверо членов экипажа выжили и получили медицинскую помощь в Кабуле.
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