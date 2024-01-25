https://ria.ru/20240125/aeroport-1923325051.html

Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме

Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 25.01.2024

Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме

Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T01:27

2024-01-25T01:27

2024-01-25T10:08

происшествия

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СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани курорта. В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован. "В данный момент, да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы", - сказала оператор службы поддержки аэропорта.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html

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происшествия, сочи, краснодарский край, туапсе, сергей бойко, новости - туризм