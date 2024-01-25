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Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 25.01.2024
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме
Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:27
2024-01-25T01:27
2024-01-25T10:08
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СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани курорта. В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован. "В данный момент, да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы", - сказала оператор службы поддержки аэропорта.
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Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Туапсе, Сергей Бойко, Туризм, Новости - Туризм
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме
Служба поддержки: сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме