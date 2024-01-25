Рейтинг@Mail.ru
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:27 25.01.2024 (обновлено: 10:08 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/aeroport-1923325051.html
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме - РИА Новости, 25.01.2024
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме
Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:27
2024-01-25T10:08
происшествия
сочи
краснодарский край
туапсе
сергей бойко
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/71/1493547136_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6467109fdad44778a45b18faa51019cd.jpg
СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани курорта. В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован. "В данный момент, да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы", - сказала оператор службы поддержки аэропорта.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
сочи
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149354/71/1493547136_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_180d3bbe7ea934e702940810f9a61cec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, туапсе, сергей бойко, новости - туризм
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Туапсе, Сергей Бойко, Туризм, Новости - Туризм
Сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме

Служба поддержки: сочинский аэропорт работает в ограниченном режиме

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Сочи
Международный аэропорт Сочи - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Международный аэропорт Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 25 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Сочи в данный момент работает в ограниченном режиме, самолеты временно не прилетают и не вылетают, сообщили РИА Новости в справочной службе воздушной гавани курорта.
В ночь на четверг оперативный штаб Краснодарского края сообщил о возгорании на нефтебазе в Туапсе. По предварительной информации штаба, жертв и пострадавших нет, на месте работают оперативные и спецслужбы. Позднее глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил, что пожар на территории НПЗ, где горит вакуумная установка, локализован.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
Вчера, 15:50
"В данный момент, да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы", - сказала оператор службы поддержки аэропорта.
 
ТуризмПроисшествияСочиКраснодарский крайТуапсеСергей БойкоНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала