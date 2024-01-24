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Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты - РИА Новости, 24.01.2024
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Вологодская область
 
14:56 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/zhilsertifikat-1923213040.html
Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты
Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты - РИА Новости, 24.01.2024
Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты
Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологодской области; в случае принятия он вступит в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:56
2024-01-24T14:56
вологодская область
андрей луценко
жилье
сироты
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологодской области; в случае принятия он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, сообщает пресс-служба парламента региона. Дети-сироты, нуждающиеся в жилье, имеют право на получение квартиры от государства, однако на практике с реализацией этого права часто возникают сложности. В том числе это связано с недостатком объектов недвижимости на отдаленных территориях и малонаселенных районах, старым жилым фондом и сложностями со строительством социального жилья, напомнили в пресс-службе. "В связи с этим существует такая мера поддержки, как "жилищный сертификат", то есть однократная выплата, которая позволяет самостоятельно приобрести жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке. Вместе с ней можно использовать как собственные средства, так и материнский капитал, чтобы купить жилье в соответствии со своими потребностями. Представленным законопроектом право на получение сертификата будет дано детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста, участникам специальной военной операции, а также тем, кто имеет несовершеннолетних детей", - рассказал председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Размер жилищного сертификата будет рассчитываться исходя из общей площади жилья 36,5 квадратных метра и расчетного показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра по данным Вологдастата. В настоявшее время это 2,8 миллиона рублей. Средства на реализацию этой меры поддержки заложены в областном бюджете, говорится в сообщении.
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андрей луценко, жилье, сироты
Вологодская область, Андрей Луценко, Жилье, Сироты

Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
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© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологодской области; в случае принятия он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, сообщает пресс-служба парламента региона.
Дети-сироты, нуждающиеся в жилье, имеют право на получение квартиры от государства, однако на практике с реализацией этого права часто возникают сложности. В том числе это связано с недостатком объектов недвижимости на отдаленных территориях и малонаселенных районах, старым жилым фондом и сложностями со строительством социального жилья, напомнили в пресс-службе.
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"В связи с этим существует такая мера поддержки, как "жилищный сертификат", то есть однократная выплата, которая позволяет самостоятельно приобрести жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке. Вместе с ней можно использовать как собственные средства, так и материнский капитал, чтобы купить жилье в соответствии со своими потребностями. Представленным законопроектом право на получение сертификата будет дано детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста, участникам специальной военной операции, а также тем, кто имеет несовершеннолетних детей", - рассказал председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.
Размер жилищного сертификата будет рассчитываться исходя из общей площади жилья 36,5 квадратных метра и расчетного показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра по данным Вологдастата. В настоявшее время это 2,8 миллиона рублей. Средства на реализацию этой меры поддержки заложены в областном бюджете, говорится в сообщении.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЖильеСироты
 
 
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