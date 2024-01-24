https://ria.ru/20240124/zhilsertifikat-1923213040.html

Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты

Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты - РИА Новости, 24.01.2024

Луценко: две категории сирот Вологодчины смогут получать жилсертификаты

Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологодской области; в случае принятия он вступит в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:56

2024-01-24T14:56

2024-01-24T14:56

вологодская область

андрей луценко

жилье

сироты

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты на заседании коллегии Законодательного Собрания Вологодской области; в случае принятия он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, сообщает пресс-служба парламента региона. Дети-сироты, нуждающиеся в жилье, имеют право на получение квартиры от государства, однако на практике с реализацией этого права часто возникают сложности. В том числе это связано с недостатком объектов недвижимости на отдаленных территориях и малонаселенных районах, старым жилым фондом и сложностями со строительством социального жилья, напомнили в пресс-службе. "В связи с этим существует такая мера поддержки, как "жилищный сертификат", то есть однократная выплата, которая позволяет самостоятельно приобрести жилье как в новостройке, так и на вторичном рынке. Вместе с ней можно использовать как собственные средства, так и материнский капитал, чтобы купить жилье в соответствии со своими потребностями. Представленным законопроектом право на получение сертификата будет дано детям-сиротам, достигшим 23-летнего возраста, участникам специальной военной операции, а также тем, кто имеет несовершеннолетних детей", - рассказал председатель Законодательного Собрания региона Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба. Размер жилищного сертификата будет рассчитываться исходя из общей площади жилья 36,5 квадратных метра и расчетного показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра по данным Вологдастата. В настоявшее время это 2,8 миллиона рублей. Средства на реализацию этой меры поддержки заложены в областном бюджете, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231229/sotsvyplaty-1918991199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, жилье, сироты