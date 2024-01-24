Рейтинг@Mail.ru
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 24.01.2024 (обновлено: 15:57 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани - РИА Новости, 24.01.2024
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:50
2024-01-24T15:57
происшествия
краснодар
новороссийск
северский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1a92aa086ae8be7dbddee46e246ac291.jpg
КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 километрах на юго-запад от Краснодара (в 11 километрах к северо-западу от поселка Ильский), на глубине 10 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923130120.html
краснодар
новороссийск
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833680066_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_ae960f2b6e974333767126b4f30a51e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, новороссийск, северский район
Происшествия, Краснодар, Новороссийск, Северский район
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани

Толчки от землетрясения ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 километрах на юго-запад от Краснодара (в 11 километрах к северо-западу от поселка Ильский), на глубине 10 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Вчера, 08:37
 
ПроисшествияКраснодарНовороссийскСеверский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала