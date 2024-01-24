https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани - РИА Новости, 24.01.2024
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:50
2024-01-24T15:50
2024-01-24T15:57
происшествия
краснодар
новороссийск
северский район
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КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 километрах на юго-запад от Краснодара (в 11 километрах к северо-западу от поселка Ильский), на глубине 10 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.
https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923130120.html
краснодар
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, новороссийск, северский район
Происшествия, Краснодар, Новороссийск, Северский район
В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани
Толчки от землетрясения ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске