https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923229938.html

В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани

В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани - РИА Новости, 24.01.2024

В оперштабе рассказали, где ощущались толчки от землетрясения на Кубани

Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:50

2024-01-24T15:50

2024-01-24T15:57

происшествия

краснодар

новороссийск

северский район

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КРАСНОДАР, 24 янв - РИА Новости. Толчки от землетрясения на Кубани ощущались в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске и Северском районе, информации о жертвах, а также разрушениях нет, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края. "По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 километрах на юго-запад от Краснодара (в 11 километрах к северо-западу от поселка Ильский), на глубине 10 километров зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске", - говорится в сообщении. Отмечается, что по состоянию на 15.00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923130120.html

краснодар

новороссийск

северский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, новороссийск, северский район