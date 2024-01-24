https://ria.ru/20240124/zemletryasenie-1923130120.html
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение - РИА Новости, 24.01.2024
На Камчатке произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:37
2024-01-24T08:37
2024-01-24T08:37
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на восточном побережье Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН в Telegram-канале. "Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 36 километров под морским дном. В краевой столице толчки ощущались силой два балла", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240123/zemletryasenie-1923049940.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2