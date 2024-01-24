https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923117516.html

Зеленскому пригрозили потерей одного города после жалобы на удар России

Зеленскому пригрозили потерей одного города после жалобы на удар России - РИА Новости, 24.01.2024

Зеленскому пригрозили потерей одного города после жалобы на удар России

Пользователи социальной сети X напомнили Владимиру Зеленскому о действиях Украины и предупредили о возможных последствиях после того, как он пожаловался на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:17

2024-01-24T05:17

2024-01-24T05:18

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владимир зеленский

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Пользователи социальной сети X напомнили Владимиру Зеленскому о действиях Украины и предупредили о возможных последствиях после того, как он пожаловался на удары России в своем обращении.По словам Зеленского, украинской системе ПВО не удалось перехватить все российские ракеты. Он пообещал развивать "сотрудничество" с западными странами в сфере развития ПВО."Сколько пройдет времени, прежде чем Украина потеряет и Харьков? Пришло время вести переговоры о мире", — призвал Dharma Times."Разве не вы нанесли удар по гражданскому рынку в Донецке?" — напомнил The White Rabbit."Бла-бла-бла.. Садитесь за стол переговоров", — посоветовал Popof."Русские победят. Западной помощи недостаточно", — поделился мнением Павел Живота."Вы ведь сами отказались от мирных переговоров. Завершайте военные действия", — написала Daryl.Во вторник Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы нанесли групповой удар ракетами большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве уточнили, что удар нанесли по объектам, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Для этого использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования.

https://ria.ru/20240124/ofitser-1923112808.html

https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html

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в мире, украина, россия, харьков, владимир зеленский