https://ria.ru/20240124/zasedanie-1923311219.html

Франция отказалась созвать срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76

Франция отказалась созвать срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Франция отказалась созвать срочное заседание СБ ООН по крушению Ил-76

Председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция отказалась созвать срочное заседание по сбитому украинскими военными Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:13

2024-01-24T22:13

2024-01-24T23:02

франция

оон

ил-76

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

совет безопасности оон

крушение ил-76 в белгородской области

вячеслав гладков

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ООН, 24 янв — РИА Новости. Председательствующая в Совете Безопасности ООН Франция отказалась созвать срочное заседание по сбитому украинскими военными Ил-76 в Белгородской области, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Пытаясь выиграть время и дать украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего, Франция согласилась провести заседание только завтра, 25 января, в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января по Москве)", — написал дипломат.При этом Россия запрашивала экстренную встречу на среду в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).Полянский назвал это решение Парижа злоупотреблением полномочиями."Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества", — сказал зампостпреда.Крушение Ил-76В среду утром в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 65 украинских солдат, которых везли для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все пассажиры погибли.Эту информацию подтвердили в Минобороны, добавив, что в Киеве знали о готовящемся обмене и о перевозке военнослужащих ВСУ. Там также уточнили, что грузовой борт летел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород. Перед крушением радиолокационные средства ВКС России зафиксировали пуск двух украинских зенитных ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области.По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самолет сбили либо из американского комплекса Patriot, либо немецкого IRIS-T.Как сообщил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, экипаж успел доложить о внешнем воздействии.

https://ria.ru/20240124/voennoplennye-1923222125.html

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Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T22:13 true PT1M32S

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франция, оон, ил-76, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, совет безопасности оон, крушение ил-76 в белгородской области, вячеслав гладков, белгородская область, россия