https://ria.ru/20240124/zaderzhanie-1923311944.html

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот - РИА Новости, 24.01.2024

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот

Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, нападавший задержан, сообщает подмосковная прокуратура и областной главк СК России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:19

2024-01-24T22:19

2024-01-24T22:19

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

чехов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, нападавший задержан, сообщает подмосковная прокуратура и областной главк СК России. По данным следствия, вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним мужчиной и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, нападавший скрылся. Подростка госпитализировали. "Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в причинении тяжких повреждений 15-летнему подростку (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале подмосковного СК. В прокуратуре Московской области уточнили, что суд рассмотрит в ближайшее время вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела также находятся под контролем Чеховской городской прокуратуры.Позднее в СК добавили, что задержанному предъявлено обвинение, вину он признал. Следствие будет просить суд об его аресте.

https://ria.ru/20240124/sk-1923192319.html

https://ria.ru/20240122/ugon-1922785732.html

московская область (подмосковье)

россия

чехов

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, чехов, следственный комитет россии (ск рф)