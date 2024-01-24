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В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот - РИА Новости, 24.01.2024
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, нападавший задержан, сообщает подмосковная прокуратура и областной главк СК России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:19
2024-01-24T22:19
2024-01-24T22:19
происшествия
московская область (подмосковье)
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чехов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, нападавший задержан, сообщает подмосковная прокуратура и областной главк СК России. По данным следствия, вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним мужчиной и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, нападавший скрылся. Подростка госпитализировали. "Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в причинении тяжких повреждений 15-летнему подростку (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале подмосковного СК. В прокуратуре Московской области уточнили, что суд рассмотрит в ближайшее время вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела также находятся под контролем Чеховской городской прокуратуры.Позднее в СК добавили, что задержанному предъявлено обвинение, вину он признал. Следствие будет просить суд об его аресте.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, чехов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Чехов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
СК: в Подмосковье задержали мужчину, ударившего подростка ножом в живот
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Молодой человек ударил подростка ножом в живот в подмосковном Чехове, нападавший задержан, сообщает подмосковная прокуратура и областной главк
СК России.
По данным следствия, вечером во вторник в Чехове возле торгового центра "Карнавал" завязался конфликт между 18-летним мужчиной и 15-летним подростком, в результате чего мальчик получил удар ножом в живот, нападавший скрылся. Подростка госпитализировали.
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"Следователем следственного отдела по г. Чехов ГСУ СК России по Московской области задержан 18-летний молодой человек, подозреваемый в причинении тяжких повреждений 15-летнему подростку (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале подмосковного СК.
В прокуратуре Московской области уточнили, что суд рассмотрит в ближайшее время вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела также находятся под контролем Чеховской городской прокуратуры.
Позднее в СК добавили, что задержанному предъявлено обвинение, вину он признал. Следствие будет просить суд об его аресте.
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