https://ria.ru/20240124/zaderzhanie-1923248152.html

Во Владикавказе задержали мужчину, устроившего поножовщину в ресторане

Во Владикавказе задержали мужчину, устроившего поножовщину в ресторане - РИА Новости, 24.01.2024

Во Владикавказе задержали мужчину, устроившего поножовщину в ресторане

Сотрудники полиции Северной Осетии задержали мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта ударил ножом одного из посетителей ресторана во... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T17:01

2024-01-24T17:01

2024-01-24T17:01

происшествия

владикавказ

россия

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ПЯТИГОРСК, 24 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции Северной Осетии задержали мужчину, который подозревается в том, что в ходе конфликта ударил ножом одного из посетителей ресторана во Владикавказе, сообщает управление МВД по республике. Ранее в СМИ появилась информация о том, что вечером 19 января в караоке-зале одного из ресторанов Владикавказа отдыхали две компании, между которыми вскоре произошел конфликт. Мужчина из одной компании, сидя за другим столиком, стал возмущаться очередностью выступающих, после чего ударил ножом гостя из другой компании в область груди и сбежал. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации. "Владикавказскими оперативниками задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в нанесении ножевого ранения в ходе потасовки в одном из городских ресторанов... В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (попытка убийства), – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в настоящее время задержанный находится под стражей.

https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html

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происшествия, владикавказ, россия