https://ria.ru/20240124/zabastovka-1923104020.html

В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта

В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта - РИА Новости, 24.01.2024

В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта

Шестидневная общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, объявленная профсоюзом машинистов Германии GDL, начинается в ФРГ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:29

2024-01-24T00:29

2024-01-24T00:29

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Шестидневная общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, объявленная профсоюзом машинистов Германии GDL, начинается в ФРГ. Забастовка началась с сотрудников грузового перевозчика DB Cargo еще во вторник в 18.00 по местному времени (20.00 мск). В 2.00 (4.00 мск) к ним присоединятся и машинисты железнодорожных составов. Общенациональная забастовка, которую немецкие СМИ называют рекордной по продолжительности, завершится лишь 29 января в 18.00 (20.00 мск). Основная железнодорожная компания Deutsche Bahn предупредила, что забастовка приведет к массовым перебоям в железнодорожном сообщении на дальних, региональных и пригородных маршрутах по всей Германии. Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца. В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. Еще одна забастовка прошла 10-12 января, когда ситуация осложнялась параллельными протестами фермеров против сокращения субсидий.

https://ria.ru/20240121/zabastovka-1922660800.html

https://ria.ru/20240113/reysy-1921171623.html

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германия, deutsche bahn, в мире