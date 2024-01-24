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В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта - РИА Новости, 24.01.2024
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00:29 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/zabastovka-1923104020.html
В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта
В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта - РИА Новости, 24.01.2024
В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта
Шестидневная общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, объявленная профсоюзом машинистов Германии GDL, начинается в ФРГ. РИА Новости, 24.01.2024
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Шестидневная общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, объявленная профсоюзом машинистов Германии GDL, начинается в ФРГ. Забастовка началась с сотрудников грузового перевозчика DB Cargo еще во вторник в 18.00 по местному времени (20.00 мск). В 2.00 (4.00 мск) к ним присоединятся и машинисты железнодорожных составов. Общенациональная забастовка, которую немецкие СМИ называют рекордной по продолжительности, завершится лишь 29 января в 18.00 (20.00 мск). Основная железнодорожная компания Deutsche Bahn предупредила, что забастовка приведет к массовым перебоям в железнодорожном сообщении на дальних, региональных и пригородных маршрутах по всей Германии. Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца. В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. Еще одна забастовка прошла 10-12 января, когда ситуация осложнялась параллельными протестами фермеров против сокращения субсидий.
https://ria.ru/20240121/zabastovka-1922660800.html
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германия, deutsche bahn, в мире
Германия, Deutsche Bahn, В мире
В Германии начинается забастовка сотрудников железнодорожного транспорта

В ФРГ начинается шестидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта

© Flickr / chjabВагон поезда во Франкфурте-на-Майне
Вагон поезда во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Flickr / chjab
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Шестидневная общенациональная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта, объявленная профсоюзом машинистов Германии GDL, начинается в ФРГ.
Забастовка началась с сотрудников грузового перевозчика DB Cargo еще во вторник в 18.00 по местному времени (20.00 мск). В 2.00 (4.00 мск) к ним присоединятся и машинисты железнодорожных составов.
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Общенациональная забастовка, которую немецкие СМИ называют рекордной по продолжительности, завершится лишь 29 января в 18.00 (20.00 мск).
Основная железнодорожная компания Deutsche Bahn предупредила, что забастовка приведет к массовым перебоям в железнодорожном сообщении на дальних, региональных и пригородных маршрутах по всей Германии.
Переговоры между GDL и Deutsche Bahn зашли в тупик 24 ноября: профсоюз требует повышения зарплаты на 555 евро в месяц и выплаты компенсирующих инфляцию премий, а также переход для сотрудников со сменным графиком с 38-часовой рабочей недели на 35-часовую, в то время как компания готова согласиться лишь на единоразовую премию и повышение зарплаты на 11% на 32 месяца.
В ноябре и декабре уже происходили забастовки сотрудников железнодорожного транспорта, приводившие к существенным перебоям в его работе. Еще одна забастовка прошла 10-12 января, когда ситуация осложнялась параллельными протестами фермеров против сокращения субсидий.
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