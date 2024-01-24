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В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 24.01.2024
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03:30 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/yuzhno-sakhalinsk-1923112505.html
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 30 рейсов
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 30 рейсов - РИА Новости, 24.01.2024
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 30 рейсов
Более 30 рейсов на прилет и вылет задержано в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, следует из данных электронного табло воздушной гавани. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:30
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южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Более 30 рейсов на прилет и вылет задержано в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, следует из данных электронного табло воздушной гавани. По данным онлайн-табло, в среду с утра аэропорт Южно-Сахалинска не смог принять и выпустить ни одного воздушного судна. Всего задержано 33 рейса на прилет и вылет по внутренним, межрегиональным и одному международному направлениям (рейсы между Сахалином и китайским Харбином). "Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Некоторые из них отложены на вечер среды, хотя улучшение погоды к этому времени маловероятно", - рассказали в пресс-службе авиапредприятия. В настоящее время, по информации метеослужбы, в аэропорту Южно-Сахалинска сильная метель с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, видимость менее 100 метров. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске на среду введен режим ЧС из-за непогоды.
https://ria.ru/20240123/primore-1922897013.html
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южно-сахалинск, сахалин, харбин
Южно-Сахалинск, Сахалин, Харбин
В аэропорту Южно-Сахалинска задержали более 30 рейсов

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержали более 30 рейсов

© РИА Новости / Галина СоколоваАэропорт Южно-Сахалинска
Аэропорт Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Галина Соколова
Аэропорт Южно-Сахалинска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Более 30 рейсов на прилет и вылет задержано в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды, следует из данных электронного табло воздушной гавани.
По данным онлайн-табло, в среду с утра аэропорт Южно-Сахалинска не смог принять и выпустить ни одного воздушного судна. Всего задержано 33 рейса на прилет и вылет по внутренним, межрегиональным и одному международному направлениям (рейсы между Сахалином и китайским Харбином).
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"Рейсы перенесены по метеоусловиям на 25 января. Некоторые из них отложены на вечер среды, хотя улучшение погоды к этому времени маловероятно", - рассказали в пресс-службе авиапредприятия.
В настоящее время, по информации метеослужбы, в аэропорту Южно-Сахалинска сильная метель с порывами ветра до 18-23 метров в секунду, видимость менее 100 метров.
Спасатели объявили экстренное предупреждение на 24 и 25 января в 10 муниципалитетах южной части Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель, видимость 500 метров и менее и порывы ветра до 30 метров в секунду. В Южно-Сахалинске на среду введен режим ЧС из-за непогоды.
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