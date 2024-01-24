США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
CENTCOM: США поразили в Йемене две ракеты хуситов, которые были готовы к запуску
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Американские военные нанесли новые удары по хуситам в Йемене, уничтожив две противокорабельные ракеты, заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
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"Силы центрального командования США нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые... были готовы к запуску", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
Как утверждается, американские военные обнаружили соответствующие ракеты на подконтрольной хуситам территории и определили, что они представляют угрозу коммерческим судам и кораблям США, после чего уничтожили их "в целях самообороны".
Удары по Йемену
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
США, в свою очередь, объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли участниц этой коалиции. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
США и Великобритания 12 января нанесли авиаудары по объектам хуситов в четырех провинциях Йемена. Американский президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Хуситы утверждают, что в результате ответной ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.