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Сбой в работе мессенджеров в Якутии объяснили профилактическими мерами РКН - РИА Новости, 24.01.2024
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07:33 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/yakutiya-1923125062.html
Сбой в работе мессенджеров в Якутии объяснили профилактическими мерами РКН
Сбой в работе мессенджеров в Якутии объяснили профилактическими мерами РКН - РИА Новости, 24.01.2024
Сбой в работе мессенджеров в Якутии объяснили профилактическими мерами РКН
Технический сбой произошел в работе мессенджеров в Якутии из-за профилактических работ Роскомнадзора, связь функционирует в штатном режиме, заявил заместитель... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:33
2024-01-24T07:33
россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Технический сбой произошел в работе мессенджеров в Якутии из-за профилактических работ Роскомнадзора, связь функционирует в штатном режиме, заявил заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Андрей Суслов. Ранее сообщалось о том, что в среду пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи. Сбои в работе мессенджеров фиксируются и на всей территории Якутии. "Большинство жалуются на проблемы в работе приложения. Некоторые при этом отмечают, что доступ к сервису возможен через VPN-соединение. На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором", - прокомментировал Суслов.
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россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Сбой в работе мессенджеров в Якутии объяснили профилактическими мерами РКН

Мессенджеры в Якутии перестали работать из-за профилактических мер Роскомнадзора

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 янв - РИА Новости. Технический сбой произошел в работе мессенджеров в Якутии из-за профилактических работ Роскомнадзора, связь функционирует в штатном режиме, заявил заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Андрей Суслов.
Ранее сообщалось о том, что в среду пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера, их количество в России превысило 3,5 тысячи. Сбои в работе мессенджеров фиксируются и на всей территории Якутии.
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"Большинство жалуются на проблемы в работе приложения. Некоторые при этом отмечают, что доступ к сервису возможен через VPN-соединение. На данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Сбой работы мессенджеров временно связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором", - прокомментировал Суслов.
 
РоссияTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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