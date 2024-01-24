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На Украине заявили о повреждении предприятия при взрывах в Днепропетровске

На Украине заявили о повреждении предприятия при взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 24.01.2024

На Украине заявили о повреждении предприятия при взрывах в Днепропетровске

Промышленное предприятие повреждено в городе Днепропетровск в результате взрывов, сообщили в офисе генпрокурора Украины. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T18:50

2024-01-24T18:50

2024-01-24T18:50

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в городе Днепропетровск в результате взрывов, сообщили в офисе генпрокурора Украины. Ранее в среду украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги. "Зафиксировано падение обломков (сбитой ракеты - ред.) на одно из промышленных предприятий города (Днепропетровск - ред.)… Повреждено здание предприятия и техника", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины