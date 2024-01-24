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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрывы раздаются в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Думская". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:00
2024-01-24T22:00
2024-01-24T22:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Думская". "Громко в Одессе. Предварительно, работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.19 (по мск) в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Думская": в Одессе прогремел взрыв